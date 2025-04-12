Пятая часть населения Курганской области живет с соцподдержкой

В Курганской области более пятой части населения получает социальную поддержку для оплаты жилья и коммунальных услуги. Такие данные по итогам 2024 года приводит Свердловскстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«В 2024 году отдельные категории граждан получали социальную поддержку для оплаты жилья и коммунальных услуг. В Курганской области ее получили 163,9 тысяч человек, что составляет 22% населения. На эти цели было выделено 1,4 млрд рублей», — сообщает Свердловскстат.
В ведомстве уточняют, что эта поддержка, в отличие от субсидий, оказывается на постоянной основе и не зависит от уровня доходов семьи. Среднемесячный размер соцподдержки на одного пользователя — 729 рублей.
Правительство Курганской области активно развивает программы социальной поддержки. В 2024 году, помимо ежемесячной помощи на оплату жилья и коммунальных услуг, была реализована программа субсидирования ипотечного первоначального взноса, а также предоставления значительных сумм многодетным семьям на покупку или строительство домов. Эти меры направлены на улучшение жилищных условий и привлечение новых жителей в регион.
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