12 апреля 2025

Пятая часть населения Курганской области живет с соцподдержкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднемесячный размер соцподдержки на одного пользователя - 729 рублей
Среднемесячный размер соцподдержки на одного пользователя - 729 рублей Фото:

В Курганской области более пятой части населения получает социальную поддержку для оплаты жилья и коммунальных услуги. Такие данные по итогам 2024 года приводит Свердловскстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В 2024 году отдельные категории граждан получали социальную поддержку для оплаты жилья и коммунальных услуг. В Курганской области ее получили 163,9 тысяч человек, что составляет 22% населения. На эти цели было выделено 1,4 млрд рублей», — сообщает Свердловскстат.

В ведомстве уточняют, что эта поддержка, в отличие от субсидий, оказывается на постоянной основе и не зависит от уровня доходов семьи. Среднемесячный размер соцподдержки на одного пользователя — 729 рублей.

Правительство Курганской области активно развивает программы социальной поддержки. В 2024 году, помимо ежемесячной помощи на оплату жилья и коммунальных услуг, была реализована программа субсидирования ипотечного первоначального взноса, а также предоставления значительных сумм многодетным семьям на покупку или строительство домов. Эти меры направлены на улучшение жилищных условий и привлечение новых жителей в регион.

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В Курганской области более пятой части населения получает социальную поддержку для оплаты жилья и коммунальных услуги. Такие данные по итогам 2024 года приводит Свердловскстат в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В 2024 году отдельные категории граждан получали социальную поддержку для оплаты жилья и коммунальных услуг. В Курганской области ее получили 163,9 тысяч человек, что составляет 22% населения. На эти цели было выделено 1,4 млрд рублей», — сообщает Свердловскстат. В ведомстве уточняют, что эта поддержка, в отличие от субсидий, оказывается на постоянной основе и не зависит от уровня доходов семьи. Среднемесячный размер соцподдержки на одного пользователя — 729 рублей. Правительство Курганской области активно развивает программы социальной поддержки. В 2024 году, помимо ежемесячной помощи на оплату жилья и коммунальных услуг, была реализована программа субсидирования ипотечного первоначального взноса, а также предоставления значительных сумм многодетным семьям на покупку или строительство домов. Эти меры направлены на улучшение жилищных условий и привлечение новых жителей в регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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