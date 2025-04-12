Полпред УрФО Артем Жога поздравил свердловчан с вербным воскресеньем

Уральский полпред президента РФ Артем Жога поздравил свердловчан с важным православным праздником — Входом Господня в Иерусалим. Поздравление он опубликовал в своих социальных сетях.
«Купил веточки вербы у бабушки возле храма в Екатеринбурге и освятил. Это символ обновления природы, надежды и Победы!», — написал полпред в своем telegram-канале.
Празднование Светлой Пасхи в этом году состоится 20 апреля. К этому торжеству в Екатеринбург доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Верующие свердловчане соберутся в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего примут участие в пасхальном крестном ходе до Храма-на-Крови.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!