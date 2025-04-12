12 апреля 2025

Полпред УрФО Артем Жога поздравил свердловчан с вербным воскресеньем

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога освятил вербу в храме в честь праздника
Жога освятил вербу в храме в честь праздника Фото:

Уральский полпред президента РФ Артем Жога поздравил свердловчан с важным православным праздником — Входом Господня в Иерусалим. Поздравление он опубликовал в своих социальных сетях.

«Купил веточки вербы у бабушки возле храма в Екатеринбурге и освятил. Это символ обновления природы, надежды и Победы!», — написал полпред в своем telegram-канале.

Празднование Светлой Пасхи в этом году состоится 20 апреля. К этому торжеству в Екатеринбург доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Верующие свердловчане соберутся в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего примут участие в пасхальном крестном ходе до Храма-на-Крови.

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Уральский полпред президента РФ Артем Жога поздравил свердловчан с важным православным праздником — Входом Господня в Иерусалим. Поздравление он опубликовал в своих социальных сетях. «Купил веточки вербы у бабушки возле храма в Екатеринбурге и освятил. Это символ обновления природы, надежды и Победы!», — написал полпред в своем telegram-канале. Празднование Светлой Пасхи в этом году состоится 20 апреля. К этому торжеству в Екатеринбург доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Верующие свердловчане соберутся в Свято-Троицком кафедральном соборе, после чего примут участие в пасхальном крестном ходе до Храма-на-Крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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