В Кургане уровень воды в Тоболе поднялся на девять сантиметров за сутки. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Вода в Тоболе у Кургана по данным на 13 апреля поднялась на девять сантиметров. Фактический уровень над нулем поста составляет 423 сантиметра. Неблагоприятные явления наступают при уровне 700», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.
В селе Звериноголовское отмечен спад воды в Тоболе на девять сантиметров. На пять сантиметров убавилось воды в реке Уй у села Усть-Уйское и на три — в реке Исеть у села Мехонское.
В Шадринске уровень Исети за сутки не изменился. У Катайска она поднялась на девять сантиметров, возле Далматово — на шесть.
За последние дни в Курганской области наблюдается колебание уровня воды в реках. Так, 12 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 414 сантиметров. Согласно прогнозам ГУ МЧС России по Курганской области, в ближайшие дни ожидается незначительный рост уровня воды в Тоболе, угрозы подтопления жилых домов нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».