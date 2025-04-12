12 апреля 2025

Половодье-2025: вода в Тоболе у Кургана продолжает прибывать. Инфографика

В Кургане вода в Тоболе прибывает, а у Звериноголовского снижается
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Вода в Тоболе у Кургана поднялась на девять сантиметров
Вода в Тоболе у Кургана поднялась на девять сантиметров Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

В Кургане уровень воды в Тоболе поднялся на девять сантиметров за сутки. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вода в Тоболе у Кургана по данным на 13 апреля поднялась на девять сантиметров. Фактический уровень над нулем поста составляет 423 сантиметра. Неблагоприятные явления наступают при уровне 700», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС.

В селе Звериноголовское отмечен спад воды в Тоболе на девять сантиметров. На пять сантиметров убавилось воды в реке Уй у села Усть-Уйское и на три — в реке Исеть у села Мехонское.

В Шадринске уровень Исети за сутки не изменился. У Катайска она поднялась на девять сантиметров, возле Далматово — на шесть.

Неизменным остался уровень воды только в Шадринске
Неизменным остался уровень воды только в Шадринске
Фото:

За последние дни в Курганской области наблюдается колебание уровня воды в реках. Так, 12 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 414 сантиметров. Согласно прогнозам ГУ МЧС России по Курганской области, в ближайшие дни ожидается незначительный рост уровня воды в Тоболе, угрозы подтопления жилых домов нет.

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В Кургане уровень воды в Тоболе поднялся на девять сантиметров за сутки. Об этом сообщается на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Вода в Тоболе у Кургана по данным на 13 апреля поднялась на девять сантиметров. Фактический уровень над нулем поста составляет 423 сантиметра. Неблагоприятные явления наступают при уровне 700», — сообщается на сайте Курганского ЦГМС. В селе Звериноголовское отмечен спад воды в Тоболе на девять сантиметров. На пять сантиметров убавилось воды в реке Уй у села Усть-Уйское и на три — в реке Исеть у села Мехонское. В Шадринске уровень Исети за сутки не изменился. У Катайска она поднялась на девять сантиметров, возле Далматово — на шесть. За последние дни в Курганской области наблюдается колебание уровня воды в реках. Так, 12 апреля уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся на 15 сантиметров, достигнув отметки 414 сантиметров. Согласно прогнозам ГУ МЧС России по Курганской области, в ближайшие дни ожидается незначительный рост уровня воды в Тоболе, угрозы подтопления жилых домов нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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