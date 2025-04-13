В Таджикистане частично разрушились 17 домов после землетрясения

В результате землетрясения на востоке Таджикистана, были повреждены 17 жилых строений. Об этом происшествии сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.
«По предварительной информации землетрясение, произошедшее в 09:24 по местному времени (07.24 мск), привело к частичным разрушениям 17 жилых домов и одной школы в эпицентральной зоне» — говорится в сообщении КЧС Таджикистана. Там добавили, что стихийное бедствие затронуло восток страны.
Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Раштском районе, находящемся в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе. В столице Таджикистана подземные вибрации ощущались менее интенсивно — их магнитуда не превысила четырех баллов. Толчки также ощущались в соседних странах, включая Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.