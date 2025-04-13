В Таджикистане частично разрушились 17 домов после землетрясения

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Эпицентр землетрясения был на востоке страны
Эпицентр землетрясения был на востоке страны Фото:
новость из сюжета
Землетрясение в Таджикистане

В результате землетрясения на востоке Таджикистана, были повреждены 17 жилых строений. Об этом происшествии сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны.

«По предварительной информации землетрясение, произошедшее в 09:24 по местному времени (07.24 мск), привело к частичным разрушениям 17 жилых домов и одной школы в эпицентральной зоне» — говорится в сообщении КЧС Таджикистана. Там добавили, что стихийное бедствие затронуло восток страны.

Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Раштском районе, находящемся в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе. В столице Таджикистана подземные вибрации ощущались менее интенсивно — их магнитуда не превысила четырех баллов. Толчки также ощущались в соседних странах, включая Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

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В результате землетрясения на востоке Таджикистана, были повреждены 17 жилых строений. Об этом происшествии сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве страны. «По предварительной информации землетрясение, произошедшее в 09:24 по местному времени (07.24 мск), привело к частичным разрушениям 17 жилых домов и одной школы в эпицентральной зоне» — говорится в сообщении КЧС Таджикистана. Там добавили, что стихийное бедствие затронуло восток страны. Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Раштском районе, находящемся в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе. В столице Таджикистана подземные вибрации ощущались менее интенсивно — их магнитуда не превысила четырех баллов. Толчки также ощущались в соседних странах, включая Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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