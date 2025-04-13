Константинов: после СВО потребуется новая стратегия защиты границ России

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В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Возникает необходимость разработать новую стратегию защиты российской госграницы после завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», — отметил Константинов в разговоре с РИА Новости.

Политик также уверен, что военнослужащие ВС РФ способны на основе исторического опыта создать эффективную стратегию, которая будет учитывать множество факторов. Это позволит стране надежно защищать свои границы в условиях современных вызовов и угроз.

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Возникает необходимость разработать новую стратегию защиты российской госграницы после завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», — отметил Константинов в разговоре с РИА Новости. Политик также уверен, что военнослужащие ВС РФ способны на основе исторического опыта создать эффективную стратегию, которая будет учитывать множество факторов. Это позволит стране надежно защищать свои границы в условиях современных вызовов и угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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