Друг Паши Техника назвал вандализмом порчу граффити Цоя из-за смерти рэпера

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На стену Цоя нанесли граффити в честь Паши Техника
На стену Цоя нанесли граффити в честь Паши Техника Фото:

Друг покойного рэпера Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин осудил вандальные методы увековечивания памяти артиста. Он прокомментировал появившуюся на стене Цоя в Москве надпись, посвященную музыканту. 

«Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — передает слова Сафронова-Затравкина РИА Новости. Друг рэпера также отметил, что изображение на стенах не является правильным способом увековечивания памяти. По его словам, следует придерживаться православных традиций: молиться за усопшего и оказывать поддержку нуждающимся родственникам. Музыкант Виктор Цой и Паша Техник пользуются народной любовью, но Цой создал значительное культурное наследие, заключил Сафронов-Затравкин.

В Москве на знаменитой стене Цоя появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся рэперу. Фанаты музыканта Виктора Цоя быстро отреагировали и через несколько часов перекрыли надпись плакатами рок-музыканта. Паша Техник скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции, его тело похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

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Друг покойного рэпера Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин осудил вандальные методы увековечивания памяти артиста. Он прокомментировал появившуюся на стене Цоя в Москве надпись, посвященную музыканту.  «Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом», — передает слова Сафронова-Затравкина РИА Новости. Друг рэпера также отметил, что изображение на стенах не является правильным способом увековечивания памяти. По его словам, следует придерживаться православных традиций: молиться за усопшего и оказывать поддержку нуждающимся родственникам. Музыкант Виктор Цой и Паша Техник пользуются народной любовью, но Цой создал значительное культурное наследие, заключил Сафронов-Затравкин. В Москве на знаменитой стене Цоя появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся рэперу. Фанаты музыканта Виктора Цоя быстро отреагировали и через несколько часов перекрыли надпись плакатами рок-музыканта. Паша Техник скончался 4 апреля на Пхукете от легочной инфекции, его тело похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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