ФНС полностью закрыла российский бизнес экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса

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Бизнес Промеса закрыт
Бизнес Промеса закрыт Фото:

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала процесс ликвидации компании ООО «Рестбар», которая принадлежала бывшему футболисту московского клуба «Спартак» Квинси Промесу, сообщают telegram-каналы. Причиной стали серьезные нарушения в деятельности организации, включая прекращение работы и неуплату налогов после ареста Промеса в ОАЭ.

«Налоговая полностью закрыла российский бизнес экс-футболиста „Спартака“ Квинси Промеса. ООО „Рестбар“, принадлежавшая спортсмену, испытывала огромные трудности больше года — с момента задержания Промеса в ОАЭ», — пишет telegram-канал Shot.

Компания прекратила свою деятельность, а также перестала предоставлять отчеты и выполнять налоговые обязательства. Это стало основанием для блокировки счетов компании и последующего начала процесса ее окончательной ликвидации.

Проблемы Промеса начались еще во время его задержания в ОАЭ, что повлекло за собой полное игнорирование им бизнес-обязательств в России. Несмотря на освобождение и продолжение карьеры в дубайском клубе, проблемы с российским бизнесом продолжают иметь последствия для футболиста.

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала процесс ликвидации компании ООО «Рестбар», которая принадлежала бывшему футболисту московского клуба «Спартак» Квинси Промесу, сообщают telegram-каналы. Причиной стали серьезные нарушения в деятельности организации, включая прекращение работы и неуплату налогов после ареста Промеса в ОАЭ. «Налоговая полностью закрыла российский бизнес экс-футболиста „Спартака“ Квинси Промеса. ООО „Рестбар“, принадлежавшая спортсмену, испытывала огромные трудности больше года — с момента задержания Промеса в ОАЭ», — пишет telegram-канал Shot. Компания прекратила свою деятельность, а также перестала предоставлять отчеты и выполнять налоговые обязательства. Это стало основанием для блокировки счетов компании и последующего начала процесса ее окончательной ликвидации. Проблемы Промеса начались еще во время его задержания в ОАЭ, что повлекло за собой полное игнорирование им бизнес-обязательств в России. Несмотря на освобождение и продолжение карьеры в дубайском клубе, проблемы с российским бизнесом продолжают иметь последствия для футболиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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