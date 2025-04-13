ФНС полностью закрыла российский бизнес экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала процесс ликвидации компании ООО «Рестбар», которая принадлежала бывшему футболисту московского клуба «Спартак» Квинси Промесу, сообщают telegram-каналы. Причиной стали серьезные нарушения в деятельности организации, включая прекращение работы и неуплату налогов после ареста Промеса в ОАЭ.
«Налоговая полностью закрыла российский бизнес экс-футболиста „Спартака“ Квинси Промеса. ООО „Рестбар“, принадлежавшая спортсмену, испытывала огромные трудности больше года — с момента задержания Промеса в ОАЭ», — пишет telegram-канал Shot.
Компания прекратила свою деятельность, а также перестала предоставлять отчеты и выполнять налоговые обязательства. Это стало основанием для блокировки счетов компании и последующего начала процесса ее окончательной ликвидации.
Проблемы Промеса начались еще во время его задержания в ОАЭ, что повлекло за собой полное игнорирование им бизнес-обязательств в России. Несмотря на освобождение и продолжение карьеры в дубайском клубе, проблемы с российским бизнесом продолжают иметь последствия для футболиста.
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