В Сумах произошли два взрыва

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В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы Фото:

В городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев случившегося. По предварительным данным, информации о пострадавших и жертвах нет.

В Сумах, а также в других украинских регионах активирована система воздушной тревоги. Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, сирены прозвучали не только в Сумской, но и в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

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В городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев случившегося. По предварительным данным, информации о пострадавших и жертвах нет. В Сумах, а также в других украинских регионах активирована система воздушной тревоги. Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, сирены прозвучали не только в Сумской, но и в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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