В Сумах произошли два взрыва

В городе Сумы на севере Украины произошли два взрыва. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на показания очевидцев случившегося. По предварительным данным, информации о пострадавших и жертвах нет.
В Сумах, а также в других украинских регионах активирована система воздушной тревоги. Согласно информации официального ресурса для оповещения населения, сирены прозвучали не только в Сумской, но и в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
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