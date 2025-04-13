Ребенок погиб при землетрясении в Таджикистане

В результате землетрясения, которое произошло в Таджикистане 13 апреля, в одной из деревень Раштского района погиб трехлетний ребенок. Информацию предоставили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве республики.
«На территории одного из сел Раштского района в результате обрушения стены жилого дома под завалом оказался один ребенок, и он погиб», — сообщили в ведомстве. Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Раштском районе, находящемся в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе. В столице Таджикистана подземные вибрации ощущались менее интенсивно — их магнитуда не превысила четырех баллов.
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