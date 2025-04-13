Общественной организации «Общество Дружбы Курган — Узбекистан» грозит ликвидация. Против ее основателя и председателя Отабека Макулова на родине возбуждены уголовные дела. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Это последняя официально зарегистрированная община, представляющая интересы граждан и выходцев из Узбекистана.
«Организация не ведет никакой деятельности. Вероятно, уже скоро она повторит судьбу ликвидированной диаспоры „Ташкент“ и „Замандаш“. Тем более на Макулова возбуждены уголовные дела на родине и узбекская сторона хочет, чтобы его депортировали», — сообщили источники.
«Общество Дружбы Курган — Узбекистан» было создано Макуловым летом 2023 года. Также он временно исполнял обязанности председателя диаспоры «Ташкент» после того, как предыдущий глава, Хамидулло Хайитов, уехал в Узбекистан. Сама организация была ликвидирована по решению суда в начале марта. Макулова, по данным источников URA.RU, на родине подозревают в причастности к похищениям людей и вымогательству.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к председателю организации Макулову. На момент публикации ответ не поступил.
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