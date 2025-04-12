«Подвел родителей»: парень, севший за поджог военкомата в курганскую колонию, раскаялся в содеянном

Отбывающий наказание в курганской колонии 20-летний парень раскаялся в своем поступке. Он получил срок по статье «Террористический акт», совершив поджог военкомата. Об этом сообщается на сайте УФСИН России по Курганской области
«В июне 2023 года уралец метнул самодельное зажигательное устройство в здание военного комиссариата в городе Аша Челябинской области. Стена загорелась, сторож мог погибнуть. За совершенное преступление молодой человек получил пять лет колонии общего режима. Находясь в курганской ИК-1, он смог осознать все последствия своего поступка», — сообщается на сайте курганского УФСИН.
Молодой человек признался, что в момент совершения преступления он даже не думал, что мог причинить вред другому человеку, и рад, что ничего не сгорело. Он считает, что очень подвел своих близких и лишил себя всего самого важного — друзей, учебы, работы и возможностей выбора.
«Осознаю, что подвел своих родителей. В Аше, дома, остался отец после инсульта и мама, которая за ним ухаживает. Им сейчас очень тяжело. Друзья от меня отвернулись», — приводятся слова осужденного на сайте УФСИН.
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