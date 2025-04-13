Великий понедельник и Марья Постные щи: какие праздники отмечают 14 апреля 2025 года

Важный период Великого поста — Страстная неделя — начинается 14 апреля 2025 года. Рассказываем, чем примечательно это время и какие праздники принято отмечать в этот день.
Православные праздники 14 апреля 2025 года
Великий понедельник и начало Страстной недели
14 апреля стартует Страстная неделя. Так называют последнюю неделю Великого поста. В этот период верующие вспоминают Тайную вечерю, а также события, связанные с предательством и распятием Иисуса Христа. Страстной неделю называют, поскольку в церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание».
Для православных Страстная неделя имеет особое значение, поскольку в это время совершались важные чудеса. В течение седмицы верующие стараются максимально приблизиться ко Христу, соединиться с ним в молитве.
14 апреля, в Великий понедельник, на службах в церкви, в проповедях и в своих мыслях верующие вспоминают патриарха Иосифа. В ветхозаветные времена братья продали его в Египет. Страдания патриарха воспринимают как предтечу страданий Иисуса Христа.
Еще один сюжет, актуальный в Великий понедельник — проклятие Иисусом бесплодной смоковницы. Образ смоковницы символизирует душу, которая не дает духовных плодов, не совершает добрых дел, молитвы, не верует и не знает покаяния.
День памяти преподобной Марии Египетской
Преподобная Мария Египетская жила в 5-6 веках нашей эры. В юности она ушла из дома и стала блудницей. Однажды, в попытке заработать денег, она отправилась с паломниками в Иерусалим, надеясь, что сможет заинтересовать их собой.
Как и ее спутники, Мария попыталась войти в храм Гроба Господня. Девушка не смогла пройти внутрь, чувствуя, что какая-то мощная сила не пускает ее. Тогда Мария осознала свое грехопадение. Она начала молиться перед иконой Божией Матери и, когда искренне раскаялась в своих грехах, смогла войти в храм и поклониться Животворящему Кресту.
Выйдя из храма Мария вновь обратилась с молитвой к Богоматери — на этот раз с благодарственной. После этого блудница услышала голос, который пообещал ей блаженный покой за Иорданом.
Мария причастилась, перешла на другую сторону реки и поселилась в пустыне. Целых 47 лет она провела там в лишениях и молитвах. Долгие годы былые греховные мысли не оставляли ее, но в результате Мария смогла одолеть их и стать примером праведной жизни.
После смерти Мария Египетская была канонизирована. Ее считают покровительницей кающихся грешников. Считается, что молитва к Марии Египетской помогает устоять от соблазнов и укрепиться в вере.
День памяти преподобного, чудотворца Евфимия Суздальского
Преподобный Евфимий Суздальский жил в 14 и начале 15 века. Он родился в Нижнем Новгороде. Молодому человеку посчастливилось получить хорошее воспитание и духовное воспитание.
Евфимий принял решение стать монахом и принял постриг в Печерском монастыре. Молодой монах завоевал уважение своим праведным образом жизни. Именно его было решено направить в Суздаль для создания там монастыря.
Преподобный Евфимий стал основателем Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря. Иноки этого монастыря были известны своими послушаниями, а святой Евфимий был близок к Сергию Радонежскому, был большим подвижником и молитвенником. Мощи святого оказались нетленными и почитаемы у верующих.
Кроме того, 14 апреля отмечают и другие дни памяти. В этот день вспоминают преподобного Варсонофия Оптинского, преподобных Макария и Геронтия, мученика Авраамия Болгарского и ряд других святых.
Народные праздники 14 апреля 2025 года
Марья Пустые щи
Преподобная Мария Египетская — известная в народе святая. В честь нее даже назвали праздник, который отмечают 14 апреля — Марья Пустые щи. Никаких активных гуляний в этот день не устраивают, но вовсе не из-за недостаточного уважения к святой.
Свое наименование день получил из-за того, что к середине апреля, как правило, заканчивалась большая часть припасов, а до нового урожая было еще далеко. Часто случалось, что даже капусту, необходимую для приготовления щей, приходилось экономить. Вместо нее могли использовать первую весеннюю крапиву и щавель, на поиски которых отправлялись как только устанавливалась теплая погода.
В память о Марии Египетской и ее чудесном преображении 14 апреля и в последующие дни (их было до сорока) люди старались изменить свой образ жизни к лучшему. Хорошим тоном считалась помощь другим, добрые поступки, молитва и так далее.
Был и характерный для 14 апреля защитный обряд. Чтобы отогнать от дома и его жителей все худое, хозяйки тщательно мыли двери с обеих сторон.
Российские и международные праздники 14 апреля 2025 года
На 14 апреля не приходится ни одного значительного российского или международного праздника. Но долго ждать не придется — уже 15 апреля отметят Международный день культуры и День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил России.
Что можно и нельзя делать 14 апреля 2025 года
Со Страстной седмицей связаны самые строгие ограничения в посте. Так, 14 и 16 апреля практикуют сухоядение — едят термически необработанные продукты растительного происхождения. 18 апреля полностью воздерживаются от пищи, а 15, 17 и 19 апреля едят постную пищу без масла.
Переедать 14 апреля было не принято и среди людей, которые не считают себя религиозными. Причины были прагматичные — чем больше объем потребления, тем быстрее заканчивается провизия.
14 апреля старались при свете дня не пускать в дом посторонних людей. В народе считали, что это может привести к беспокойствам в жизни. Одинокие девушки в эту дату следили за тем, чтобы входная дверь была плотно закрыта. Люди верили, что если не делать этого, велик риск, что муж окажется гулящим.
Народные приметы на 14 апреля 2025 года
Если 14 апреля реки и ручьи вышли из берегов, залив окрестные луга, крестьяне считали, что в этом сезоне будет много сочной травы, необходимой для скота. Быстрое освобождение рек ото льда расценивали как признак хорошего, удачного года. Заторы и медленное таяние, напротив, считали дурным знаком.
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