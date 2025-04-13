Глава ВТБ Костин: экономика России справится с внешними факторами

Российская экономика в прошлом успешно преодолевала периоды падения цен на нефть и спадов на фондовом рынке, следовательно, она способна справиться с подобными вызовами и в настоящее время. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.
«Да, мы, конечно, и не к такому привыкли, но, в принципе, резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка — это не очень хорошо для нашей экономики. Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кроме того, глава ВТБ заявил, что экономика РФ справится с возможными трудностями.
С начала апреля текущего года цены на нефть начали уверенное снижение. Эта тенденция была вызвана рядом событий. Во-первых, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Во-вторых, восемь стран, входящих в ОПЕК+, приняли решение ускорить увеличение объемов добычи нефти в мае, установив планку в 411 тысяч баррелей в сутки, хотя изначально планировалось лишь 135 тысяч баррелей в сутки. В результате этих мер цена на нефть марки Brent значительно снизилась, показав падение более чем на $10 и достигнув отметки ниже $59 за баррель впервые с февраля 2021 года.
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