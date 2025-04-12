12 апреля 2025

В Челябинске продают «Бургер Кинг» за 85 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения с крупным арендатором выставили на продажу на Северо-Западе Челябинска (архивное фото)
Помещения с крупным арендатором выставили на продажу на Северо-Западе Челябинска (архивное фото) Фото:

В Челябинске выставили на продажу торговое помещение, которое арендует сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». За объект назначили цену в 85 млн рублей, говорится в предложении на одном из сайтов объявлений.

«Пpeдлaгaeм к пoкупке ГAБ (готовый арендный бизнес, — ред.) с федерaльными аpeндаторoм. Мeждунаpoднaя сeть рecтoранов быcтpoгo питания», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».

Автор уточнил, что объект находится в центре густонаселенного района в центральной части Северо-Западаю Трафик здесь высокий. Перед входом имеется парковка. По информации продавца, индексация арендной платы в год составляет пять процентов.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинске выставили на торги компанию ООО «Старый соболь и К» за 92 миллиона рублей. Причиной продажи называют долги и банкротство.

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В Челябинске выставили на продажу торговое помещение, которое арендует сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». За объект назначили цену в 85 млн рублей, говорится в предложении на одном из сайтов объявлений. «Пpeдлaгaeм к пoкупке ГAБ (готовый арендный бизнес, — ред.) с федерaльными аpeндаторoм. Мeждунаpoднaя сeть рecтoранов быcтpoгo питания», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито». Автор уточнил, что объект находится в центре густонаселенного района в центральной части Северо-Западаю Трафик здесь высокий. Перед входом имеется парковка. По информации продавца, индексация арендной платы в год составляет пять процентов. Как URA.RU писало ранее, в Челябинске выставили на торги компанию ООО «Старый соболь и К» за 92 миллиона рублей. Причиной продажи называют долги и банкротство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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