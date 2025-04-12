В Челябинске выставили на продажу торговое помещение, которое арендует сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». За объект назначили цену в 85 млн рублей, говорится в предложении на одном из сайтов объявлений.
«Пpeдлaгaeм к пoкупке ГAБ (готовый арендный бизнес, — ред.) с федерaльными аpeндаторoм. Мeждунаpoднaя сeть рecтoранов быcтpoгo питания», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
Автор уточнил, что объект находится в центре густонаселенного района в центральной части Северо-Западаю Трафик здесь высокий. Перед входом имеется парковка. По информации продавца, индексация арендной платы в год составляет пять процентов.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинске выставили на торги компанию ООО «Старый соболь и К» за 92 миллиона рублей. Причиной продажи называют долги и банкротство.
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