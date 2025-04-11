Челябинскую фирму-банкрот продают за 92 миллиона рублей

Компанию ООО «Старый соболь и К» в Челябинске из-за долгов и банкротства выставили на продажу за 92 миллиона рублей. Это следует из данных «Торги России».
«На электронные торги выставлены активы компании „Старый соболь и К “. Текущая цена — 92 063 783 рублей. Начало приёма заявок с 12 апреля 2025 года», — говорится в объявлении на портала «Торги России».
Участникам торгов предлагается за 92 миллиона приобрести автозаправочную станцию под склад ГСМ (нефтепродуктов) со строительством сливной эстакады для разгрузки вагонов здания операторной по адресу улица Енисейская, д. 37-б. 2. И земельный участок площадью 5 378 квадратных метров по адресу ул. Енисейская, 13.
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