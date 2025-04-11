11 апреля 2025

Челябинскую фирму-банкрот продают за 92 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Компанию ООО «Старый соболь и К» выставили на электронные торги
Компанию ООО «Старый соболь и К» выставили на электронные торги Фото:

Компанию ООО «Старый соболь и К» в Челябинске из-за долгов и банкротства выставили на продажу за 92 миллиона рублей.  Это следует из данных «Торги России».

«На электронные торги выставлены активы компании „Старый соболь и К “. Текущая цена — 92 063 783 рублей. Начало приёма заявок с 12 апреля 2025 года», — говорится в объявлении на портала «Торги России».

Участникам торгов предлагается за 92 миллиона приобрести автозаправочную станцию под склад ГСМ (нефтепродуктов) со строительством сливной эстакады для разгрузки вагонов здания операторной по адресу улица Енисейская, д. 37-б. 2. И земельный участок площадью 5 378 квадратных метров по адресу ул. Енисейская, 13.  

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Компанию ООО «Старый соболь и К» в Челябинске из-за долгов и банкротства выставили на продажу за 92 миллиона рублей.  Это следует из данных «Торги России». «На электронные торги выставлены активы компании „Старый соболь и К “. Текущая цена — 92 063 783 рублей. Начало приёма заявок с 12 апреля 2025 года», — говорится в объявлении на портала «Торги России». Участникам торгов предлагается за 92 миллиона приобрести автозаправочную станцию под склад ГСМ (нефтепродуктов) со строительством сливной эстакады для разгрузки вагонов здания операторной по адресу улица Енисейская, д. 37-б. 2. И земельный участок площадью 5 378 квадратных метров по адресу ул. Енисейская, 13.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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