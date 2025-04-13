У линии фронта заметили украинские истребители

В районе боевых действий в Украине наблюдалось повторное появление американских истребителей F-16 в воздушном пространстве страны. По данным военкоров, истребители обеспечивают защиту для МиГ-29 и Су-24, которые осуществляют сброс управляемых авиабомб на позиции России.
«Вчерашнее сбитие F-16, пыл хохлов не охладило. Фиксируются как и МиГи с Сушками в роли бомберов, так и крыша в виде F-16», — пишет telegram-канал «Воевода вещает». Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии силами ПВО сбили американский истребитель F-16, который имелся в распоряжении ВСУ. Информация об этом поступила от Министерства обороны РФ.
О гибели пилота другого истребителя F-16 12 апреля сообщало командование ВСУ. Расследовать инцидент призвана специальная комиссия. По данным telegram-канала «Военный обозреватель», это может говорить о том, что самолет был сбит собственными ПВО.
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