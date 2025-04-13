НАТО потеряла смысл в поставке оружия на Украину

NSJ: российская армия эффективно уничтожает танки ВСУ, предоставленные НАТО
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Поставки танков для ВСУ осузествляют Польша, Германия, Великобритания и США
Поставки танков для ВСУ осузествляют Польша, Германия, Великобритания и США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружений от НАТО не способны обеспечить значительную поддержку Вооруженным Силам Украины, так как российская армия уничтожает танки с высокой эффективностью и скоростью. Об этом сообщает научный журнал National Security journal. 

«Россия смогла эффективно и с относительной легкостью уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию беспилотников FPV, барражирующих боеприпасов Lancet и ПТРК „Корнет“. Последний уничтожил множество танков западного производства с толстой броней», — пишет журнал

Там уточнили, что ВСУ, располагающие примерно 800-900 танками, в значительной мере полагаются на поддержку со стороны Запада. Польша, Германия, Великобритания и США предоставили Украине сотни танков. Эта поддержка стала ключевым фактором, позволяющим Киеву продолжать ведение военных действий. Однако вопросы о долгосрочной боеспособности украинских вооруженных сил остаются актуальными. Ресурсы Украины, как и возможности НАТО, не являются неограниченными.

Несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны НАТО, которая в течение трех лет составила 191,2 млрд долларов, вопросы о долгосрочной боеспособности Вооруженных Сил Украины остаются открытыми. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул готовность НАТО поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».

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Поставки вооружений от НАТО не способны обеспечить значительную поддержку Вооруженным Силам Украины, так как российская армия уничтожает танки с высокой эффективностью и скоростью. Об этом сообщает научный журнал National Security journal.  «Россия смогла эффективно и с относительной легкостью уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию беспилотников FPV, барражирующих боеприпасов Lancet и ПТРК „Корнет“. Последний уничтожил множество танков западного производства с толстой броней», — пишет журнал.  Там уточнили, что ВСУ, располагающие примерно 800-900 танками, в значительной мере полагаются на поддержку со стороны Запада. Польша, Германия, Великобритания и США предоставили Украине сотни танков. Эта поддержка стала ключевым фактором, позволяющим Киеву продолжать ведение военных действий. Однако вопросы о долгосрочной боеспособности украинских вооруженных сил остаются актуальными. Ресурсы Украины, как и возможности НАТО, не являются неограниченными. Несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны НАТО, которая в течение трех лет составила 191,2 млрд долларов, вопросы о долгосрочной боеспособности Вооруженных Сил Украины остаются открытыми. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул готовность НАТО поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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