Поставки вооружений от НАТО не способны обеспечить значительную поддержку Вооруженным Силам Украины, так как российская армия уничтожает танки с высокой эффективностью и скоростью. Об этом сообщает научный журнал National Security journal.
«Россия смогла эффективно и с относительной легкостью уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию беспилотников FPV, барражирующих боеприпасов Lancet и ПТРК „Корнет“. Последний уничтожил множество танков западного производства с толстой броней», — пишет журнал.
Там уточнили, что ВСУ, располагающие примерно 800-900 танками, в значительной мере полагаются на поддержку со стороны Запада. Польша, Германия, Великобритания и США предоставили Украине сотни танков. Эта поддержка стала ключевым фактором, позволяющим Киеву продолжать ведение военных действий. Однако вопросы о долгосрочной боеспособности украинских вооруженных сил остаются актуальными. Ресурсы Украины, как и возможности НАТО, не являются неограниченными.
Несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны НАТО, которая в течение трех лет составила 191,2 млрд долларов, вопросы о долгосрочной боеспособности Вооруженных Сил Украины остаются открытыми. Генсек Альянса Марк Рютте подчеркнул готовность НАТО поддерживать Украину «столько, сколько необходимо».
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