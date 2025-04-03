Генсек НАТО заявил, что Украина будет воевать «столько, сколько необходимо»

НАТО позволит Украине воевать «столько, сколько необходимо». Это дал понять генсек Альянса Марк Рютте в приветствии госсекретарю США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО.
«Европейцы движутся вперед, предоставляя много военной поддержки Украине. Мы видим последние цифры, что только за три месяца союзники предоставили Украине более 20 миллиардов евро помощи, что позволит им воевать столько, сколько это еще продолжится», — цитирует Reuters слова Рютте.
По данным на 25 января 2025 года, НАТО за три года потратили на Украину 191,2 млрд долларов, при этом больше половины выделили США. Журналисты выяснили, что ВСУ распродают в интернете военную форму НАТО и гуманитарную помощь. Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, а страны НАТО становятся прямыми участниками конфликта.
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