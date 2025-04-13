Суд в Новокузнецке не стал арестовывать мужчин, взявших в рабство девять человек

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Суд вынес решение по ограничению определенных действия для фигурантов дела
Суд вынес решение по ограничению определенных действия для фигурантов дела Фото:

Суд в Новокузнецке принял решение не применять меру пресечения в виде ареста к трем мужчинам, державшим в рабстве девять человек с 2012 года. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

«Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено», — рассказали РИА Новости в региональном СК. Там уточнили, что суд наложил на фигурантов ограничения на совершение определенных действий.

Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Михайловичу Кустову, принять все меры, предусмотренные законодательством, для обжалования решения суда. Кроме того, ему дали поручение предоставить информацию о ходе расследования дела.

С 2012 года до апреля 2025 года в Новокузнецке происходило незаконное удержание людей. Как минимум девять человек без определенного места жительства были заключены в подвале гаража, который находится на территории частного дома одного из обвиняемых. Ситуация стала известной после того, как одной из пострадавших женщин удалось сбежать и рассказать о произошедшем знакомым.

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Суд в Новокузнецке принял решение не применять меру пресечения в виде ареста к трем мужчинам, державшим в рабстве девять человек с 2012 года. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области. «Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено», — рассказали РИА Новости в региональном СК. Там уточнили, что суд наложил на фигурантов ограничения на совершение определенных действий. Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Михайловичу Кустову, принять все меры, предусмотренные законодательством, для обжалования решения суда. Кроме того, ему дали поручение предоставить информацию о ходе расследования дела. С 2012 года до апреля 2025 года в Новокузнецке происходило незаконное удержание людей. Как минимум девять человек без определенного места жительства были заключены в подвале гаража, который находится на территории частного дома одного из обвиняемых. Ситуация стала известной после того, как одной из пострадавших женщин удалось сбежать и рассказать о произошедшем знакомым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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