Суд в Новокузнецке не стал арестовывать мужчин, взявших в рабство девять человек

Суд в Новокузнецке принял решение не применять меру пресечения в виде ареста к трем мужчинам, державшим в рабстве девять человек с 2012 года. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Кемеровской области.
«Органами следствия в суд направлялось ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое не было удовлетворено», — рассказали РИА Новости в региональном СК. Там уточнили, что суд наложил на фигурантов ограничения на совершение определенных действий.
Председатель Следственного комитета России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу Александру Михайловичу Кустову, принять все меры, предусмотренные законодательством, для обжалования решения суда. Кроме того, ему дали поручение предоставить информацию о ходе расследования дела.
С 2012 года до апреля 2025 года в Новокузнецке происходило незаконное удержание людей. Как минимум девять человек без определенного места жительства были заключены в подвале гаража, который находится на территории частного дома одного из обвиняемых. Ситуация стала известной после того, как одной из пострадавших женщин удалось сбежать и рассказать о произошедшем знакомым.
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