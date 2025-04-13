Санду решила еще два года просить о включении Молдавии в ЕС

Санду: переговоры о вступлении Молдавии в ЕС завершатся к концу 2027 года
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Молдавия намерена вступить в Евросоюз через несколько лет, заявила Санду
Молдавия намерена вступить в Евросоюз через несколько лет, заявила Санду Фото:

Молдавия может вступить в Евросоюз через несколько лет — к концу 2027 года. Такое заявление сделала президент Республики Майя Санду.

«Мы хотим закончить переговоры [Молдавии по вступлению в ЕС] до конца 2027 года — это очень серьезный, реальный план», — заявила Санду в подкасте. Его запись опубликована на ее официальном канале на видеохостинге YouTube.

Она выразила мнение, что предстоящие парламентские выборы в стране могут оказать влияние на этот процесс переговоров. В частности, если к власти придут те, кто выступает против евроинтеграции.

В ходе предыдущих президентских выборов в Молдавии в стране также проводился референдум по вопросу евроинтеграции. Согласно ему жители давали понять, хотят ли они вступления в ЕС или нет. По данным ЦИК, в нем приняли участие 50,72% избирателей.

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Молдавия может вступить в Евросоюз через несколько лет — к концу 2027 года. Такое заявление сделала президент Республики Майя Санду. «Мы хотим закончить переговоры [Молдавии по вступлению в ЕС] до конца 2027 года — это очень серьезный, реальный план», — заявила Санду в подкасте. Его запись опубликована на ее официальном канале на видеохостинге YouTube. Она выразила мнение, что предстоящие парламентские выборы в стране могут оказать влияние на этот процесс переговоров. В частности, если к власти придут те, кто выступает против евроинтеграции. В ходе предыдущих президентских выборов в Молдавии в стране также проводился референдум по вопросу евроинтеграции. Согласно ему жители давали понять, хотят ли они вступления в ЕС или нет. По данным ЦИК, в нем приняли участие 50,72% избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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