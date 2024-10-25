ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты референдума по вопросу евроинтеграции. По словам председателя комиссии Анджелы Караман, явка составила 50,72%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на вопрос о поддержке изменений конституции Молдовы для вступления в Евросоюз.
«Согласно полученным и утвержденным результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся», — рассказала Караман. Ее заявление цитирует РИА Новости. По данным председателя комиссии, против вступления в ЕС высказались 739 155 избирателей.
Все материалы, который касаются плебисцита, будут переданы в Конституционный суд. Это нужно для того, чтобы результаты утвердили.
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