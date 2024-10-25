ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Жители Молдовы поддержали идею вступить в ЕС Фото:

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты референдума по вопросу евроинтеграции. По словам председателя комиссии Анджелы Караман, явка составила 50,72%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на вопрос о поддержке изменений конституции Молдовы для вступления в Евросоюз.

«Согласно полученным и утвержденным результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся», — рассказала Караман. Ее заявление цитирует РИА Новости. По данным председателя комиссии, против вступления в ЕС высказались 739 155 избирателей.

Все материалы, который касаются плебисцита, будут переданы в Конституционный суд. Это нужно для того, чтобы результаты утвердили.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила результаты референдума по вопросу евроинтеграции. По словам председателя комиссии Анджелы Караман, явка составила 50,72%. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на вопрос о поддержке изменений конституции Молдовы для вступления в Евросоюз. «Согласно полученным и утвержденным результатам, в референдуме приняло участие 50,72% избирателей, что позволяет признать его состоявшимся», — рассказала Караман. Ее заявление цитирует РИА Новости. По данным председателя комиссии, против вступления в ЕС высказались 739 155 избирателей. Все материалы, который касаются плебисцита, будут переданы в Конституционный суд. Это нужно для того, чтобы результаты утвердили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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