«Я жива-здорова и не собираюсь покидать этот мир»: Волочкову взбесили слова о ее дочери

Балерина Анастасия Волочкова в преддверии свадьбы дочери Ариадны вся на нервах. Бывшая прима Большого театра мониторит все новости о грядущем событии и не всегда довольна увиденным. В разговоре с URA.RU она призналась: кое-что из написанного ее выводит из себя.
«Некоторые представители СМИ называют мою дочь наследницей. Люди добрые, я жива-здорова, не собираюсь покидать этот мир! И почему называют не наследницей папы, а меня? Он меня старше на 12 лет!» — возмущается собеседница агентства.
Волочкова поясняет: делить то, что нажито непосильным трудом, кровью и потом, она не собирается. По крайней мере, в ближайшие годы. При этом почему-то на фоне этих заявлений считают ее деньги, а не бывшего Игоря Вдовина, бизнесмена, который является отцом Ариадны. А ведь у него в финансовом плане все гораздо лучше.
Анастасия уверяет, что сегодняшний капитал бывшего не состоялся бы без ее вложений. В свое время она одолжила Вдовину 3 миллиона долларов, но обратно их так и не получила. «Дело в том, что у папы денег больше потому, что он на отнятых деньгах и поднялся моих. Но вместе с этим у него больше жен и детей. Поэтому, представляю, какая будет дележка после ухода из жизни этого человека. Но почему-то наследницей все равно называют дочь Волочковой. Меня это сильно заботить», — поделилась Анастасия.
У Волочковой со Вдовиным давно нет отношений, после разрыва они перестали общаться. По словам балерины, она делала попытки наладить контакт, но они не увенчались успехом. Непростые отношения у звезды и с дочкой. Однако в последнее время Ариадне удалось найти общий язык со звездной мамой, которая сейчас вовсю помогает своему ребенку с подготовкой к свадьбе.
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