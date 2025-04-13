Российские военные, находящиеся в зоне СВО и принявшие участие в операции «Поток» узнали о боевой задаче всего за четыре часа до ее выполнения. Участники освобождения Суджи (Курская область), по словам командира группы спецназа с позывным «Аид», все действия держались в строжайшем секрете от противника.
«Самое важное — [подготовка к задаче была] полном секрете от противника, который о наших планах так и не узнал. <...> Личный состав не знал к чему мы готовимся, эта информация не доводилась до последнего, — сказал „Аид“ в беседе с ТАСС. Он отметил, что сами участники операции узнали о задаче всего за четыре часа до ее выполнения.
Российские военные 9 марта начали масштабное контрнаступление в районе Суджи, которое получило название операция «Поток». В ходе нее более 800 солдат и офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулись на расстояние приблизительно 15 километров, используя недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Операция длилась около одной недели. Главной целью было проникновение в тыл украинских войск для создания стратегического плацдарма в районе Суджи.
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