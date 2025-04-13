Бойцы операции «Поток» подготовились к задаче за четыре часа

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Участники операции «Поток» узнали о своей задаче за четыре часа до начала
Участники операции «Поток» узнали о своей задаче за четыре часа до начала Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военные, находящиеся в зоне СВО и принявшие участие в операции «Поток» узнали о боевой задаче всего за четыре часа до ее выполнения. Участники освобождения Суджи (Курская область), по словам командира группы спецназа с позывным «Аид», все действия держались в строжайшем секрете от противника. 

«Самое важное — [подготовка к задаче была] полном секрете от противника, который о наших планах так и не узнал. <...> Личный состав не знал к чему мы готовимся, эта информация не доводилась до последнего, — сказал „Аид“ в беседе с ТАСС. Он отметил, что сами участники операции узнали о задаче всего за четыре часа до ее выполнения. 

Российские военные 9 марта начали масштабное контрнаступление в районе Суджи, которое получило название операция «Поток». В ходе нее более 800 солдат и офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулись на расстояние приблизительно 15 километров, используя недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Операция длилась около одной недели. Главной целью было проникновение в тыл украинских войск для создания стратегического плацдарма в районе Суджи.

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Российские военные, находящиеся в зоне СВО и принявшие участие в операции «Поток» узнали о боевой задаче всего за четыре часа до ее выполнения. Участники освобождения Суджи (Курская область), по словам командира группы спецназа с позывным «Аид», все действия держались в строжайшем секрете от противника.  «Самое важное — [подготовка к задаче была] полном секрете от противника, который о наших планах так и не узнал. <...> Личный состав не знал к чему мы готовимся, эта информация не доводилась до последнего, — сказал „Аид“ в беседе с ТАСС. Он отметил, что сами участники операции узнали о задаче всего за четыре часа до ее выполнения.  Российские военные 9 марта начали масштабное контрнаступление в районе Суджи, которое получило название операция «Поток». В ходе нее более 800 солдат и офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулись на расстояние приблизительно 15 километров, используя недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Операция длилась около одной недели. Главной целью было проникновение в тыл украинских войск для создания стратегического плацдарма в районе Суджи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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