Жители села в Марий Эл просят Кашпировского спасти их от аномалии

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Шаровые молнии беспокоят жителей села Ежово уже несколько лет
Шаровые молнии беспокоят жителей села Ежово уже несколько лет Фото:

К российскому экстрасенсу Анатолию Кашпировскому обратились жители села Ежово (республика Марий Эл) с просьбой спасти их от шаровых молний. Природное явление беспокоит местных уже несколько лет. Информация об этом появилась в telegram-каналах.

«Там [в Ежово] в 2021 году в пожаре погибла семья. После этого на ее участке материализуются шарообразные свечения», — пишет telegram-канал Mash. За помощью сельчане обратились к Кашпировскому. Однако он заявил, что является врачом-психотерапевтом, а не физиком.

Местные также обращались к экстрасенсу Владу Кадони, но и он не помог разобраться в ситуации. Решение подсказал доктор физико-математических наук Владимир Бычков. По его словам, это явление не связано с шаровыми молниями, а обусловлено газом, выходящим из-под земли через трещины или старые трубопроводы. Накопившись, они воспламеняются из-за искр, возникающих при коротких замыканиях.

Хотя данный феномен не представляет смертельной опасности для человека, он может вызвать ожоги или даже спровоцировать пожар. В связи с этим Бычков рекомендовал сельчанам обратиться к коммунальщикам.

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К российскому экстрасенсу Анатолию Кашпировскому обратились жители села Ежово (республика Марий Эл) с просьбой спасти их от шаровых молний. Природное явление беспокоит местных уже несколько лет. Информация об этом появилась в telegram-каналах. «Там [в Ежово] в 2021 году в пожаре погибла семья. После этого на ее участке материализуются шарообразные свечения», — пишет telegram-канал Mash. За помощью сельчане обратились к Кашпировскому. Однако он заявил, что является врачом-психотерапевтом, а не физиком. Местные также обращались к экстрасенсу Владу Кадони, но и он не помог разобраться в ситуации. Решение подсказал доктор физико-математических наук Владимир Бычков. По его словам, это явление не связано с шаровыми молниями, а обусловлено газом, выходящим из-под земли через трещины или старые трубопроводы. Накопившись, они воспламеняются из-за искр, возникающих при коротких замыканиях. Хотя данный феномен не представляет смертельной опасности для человека, он может вызвать ожоги или даже спровоцировать пожар. В связи с этим Бычков рекомендовал сельчанам обратиться к коммунальщикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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