13 апреля 2025
12 апреля 2025

Легенда молодежной политики мэрии Сургута переходит на новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заместитель председателя комитета администрации Сургута Лаптев переходит в «Наше время»
Заместитель председателя комитета администрации Сургута Лаптев переходит в «Наше время» Фото:

Заместитель председателя комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев покидает свой пост и переходит на работу в МКУ «Наше время». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Лаптев продолжит работу в новом учреждении. Он возглавит МКУ „Наше время“, занимающееся трудоустройством подростков», — уточнили в администрации.

Лаптев возглавил отдел молодежной политики администрации Сургута в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого отдела. После реструктуризации Лаптев занял пост зампредседателя комитета.

Ранее URA.RU писало, что экс-чиновница мэрии Сургута Инга Шалкевич получила новое назначение. Она возглавила МКУ «Наш город». Ранее она занимала руководящие должности в администрации города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель председателя комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев покидает свой пост и переходит на работу в МКУ «Наше время». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Лаптев продолжит работу в новом учреждении. Он возглавит МКУ „Наше время“, занимающееся трудоустройством подростков», — уточнили в администрации. Лаптев возглавил отдел молодежной политики администрации Сургута в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого отдела. После реструктуризации Лаптев занял пост зампредседателя комитета. Ранее URA.RU писало, что экс-чиновница мэрии Сургута Инга Шалкевич получила новое назначение. Она возглавила МКУ «Наш город». Ранее она занимала руководящие должности в администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...