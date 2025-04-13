Легенда молодежной политики мэрии Сургута переходит на новую работу

Заместитель председателя комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев покидает свой пост и переходит на работу в МКУ «Наше время». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Лаптев продолжит работу в новом учреждении. Он возглавит МКУ „Наше время“, занимающееся трудоустройством подростков», — уточнили в администрации.
Лаптев возглавил отдел молодежной политики администрации Сургута в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого отдела. После реструктуризации Лаптев занял пост зампредседателя комитета.
Ранее URA.RU писало, что экс-чиновница мэрии Сургута Инга Шалкевич получила новое назначение. Она возглавила МКУ «Наш город». Ранее она занимала руководящие должности в администрации города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!