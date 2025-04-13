Хоккеист-миллиардер Панарин умоляет налоговиков не наказывать его из-за долгов

Уроженец Коркино Челябинской области и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин публично обратился к Федеральной налоговой службе (ФНС) с просьбой не наказывать его из-за долгов. Свое обращение хоккеист, зарабатывающий более миллиарда рублей, сделал в эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат!».
«Не наказывайте. Налоги копятся, пени растут. У меня есть средства, всё оплачу. Но сейчас физически не могу это сделать», — заявил Панарин.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» пояснил, что для оплаты требуется обновить данные в личном кабинете на портале «Госуслуги». Однако внести изменения он сможет только после возвращения в Россию.
Еще в январе текущего года долг Панарина перед налоговой составлял около 75 тысяч рублей. Кроме того, хоккеиста разыскивают судебные приставы за долг его благотворительного фонда, который составляет 1000 рублей.
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