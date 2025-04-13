13 апреля 2025
12 апреля 2025

Хоккеист-миллиардер Панарин умоляет налоговиков не наказывать его из-за долгов

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист клуба «Рейнджерс» Панарин пообещал ФНС оплатить долг через Госуслуги
Хоккеист клуба «Рейнджерс» Панарин пообещал ФНС оплатить долг через Госуслуги Фото:

Уроженец Коркино Челябинской области и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин публично обратился к Федеральной налоговой службе (ФНС) с просьбой не наказывать его из-за долгов. Свое обращение хоккеист, зарабатывающий более миллиарда рублей, сделал в  эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат!».

«Не наказывайте. Налоги копятся, пени растут. У меня есть средства, всё оплачу. Но сейчас физически не могу это сделать», — заявил Панарин. 

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» пояснил, что для оплаты требуется обновить данные в личном кабинете на портале «Госуслуги». Однако внести изменения он сможет только после возвращения в Россию.

Еще в январе текущего года долг Панарина перед налоговой составлял около 75 тысяч рублей. Кроме того, хоккеиста разыскивают судебные приставы за долг его благотворительного фонда, который составляет 1000 рублей. 

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Уроженец Коркино Челябинской области и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин публично обратился к Федеральной налоговой службе (ФНС) с просьбой не наказывать его из-за долгов. Свое обращение хоккеист, зарабатывающий более миллиарда рублей, сделал в  эфире YouTube-шоу «Это хоккей, брат!». «Не наказывайте. Налоги копятся, пени растут. У меня есть средства, всё оплачу. Но сейчас физически не могу это сделать», — заявил Панарин.  Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» пояснил, что для оплаты требуется обновить данные в личном кабинете на портале «Госуслуги». Однако внести изменения он сможет только после возвращения в Россию. Еще в январе текущего года долг Панарина перед налоговой составлял около 75 тысяч рублей. Кроме того, хоккеиста разыскивают судебные приставы за долг его благотворительного фонда, который составляет 1000 рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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