Киев пытается представить события в Сумах как «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу — или выберут для этого что-то другое? Ведь на войне всякое случается: и прилеты, и прочие инциденты. В Сумах, как признала сама украинка (пусть и не желая нам помогать, но все же помогла), действительно находилось крупное скопление военных — тех самых, кто, как считают, причастен к пыткам наших людей в Курске. Именно туда и был нанесен удар. Они будут постоянно пытаться создать „новую Бучу“. Каждый день — новая попытка выдать случившееся за нечто ужасающее», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Украинские СМИ сообщали, что утром 13 апреля в Сумах произошли два взрыва. По данным украинских политиков, удары пришлись на время награждения бойцов 117-й бригады теробороны.
Ранее телеканал RT со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову сообщил, что отсутствие реакции международных организаций на запрос России о событиях в Буче доказывает их инсценировку Киевом при поддержке США и Великобритании.
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