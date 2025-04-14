Студента арестовали за поджог Ж/Д путей в Москве по заданию спецслужб Украины

Студент Политехнического колледжа №8 Курбан Гереев арестован по обвинению в поджоге оборудования на Московской железной дороге. По информации, полученной от представителя правоохранительных органов, студент действовал по заданию украинских кураторов.
«Гереев Курбан Алимсолтанович, гражданин Российской Федерации, холостой, имеющий полное среднее образование, учащийся Политехнического колледжа №8, обвиняется следственными органами в том, что он поджег релейный шкаф на рязанском направлении Московской железной дороги», — передает ТАСС сообщение от правоохранительных органов. Отмечается, что студент создал угрозу безопасности пассажиров и причинил материальный ущерб РЖД.
По делу Гереева продолжается расследование. Он обвиняется по статье, предусматривающей наказание за теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, что может привести к лишению свободы на срок до 20 лет. В рамках следствия назначена психолого-психиатрическая экспертиза, и суд уже определил меру пресечения в виде ареста.
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