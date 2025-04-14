Повара «Яндекс Лавки» и кладовщика в Москве обвинили в терроризме

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В Москве арестовали двоих мигрантов по подозрению в намерениях вступить в террористическую организацию
В Москве арестовали двоих мигрантов по подозрению в намерениях вступить в террористическую организацию Фото:

Повар «Яндекс Лавки» Ахат Эшмурзаев и кладовщик ООО «Урюк» Салохиддин Насидиров, задержанные в Москве, обвиняются в симпатиях к террористической организации после проверки их мобильных телефонов. Это следует из материалов дела.

«Насидиров Салохиддин, не женатый, работающий в 'Яндекс Лавке' кладовщиком, Эшмурзаев Ахат Толибджонович, имеющий среднее образование, холостой, работающий поваром в ООО „Урюк“, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30 части второй статьи 205.5 УК РФ», — говорится в документах дела, содержание которых передает ТАСС. Данная статья предусматривает наказание за подготовку ко вступлению в организацию, признанную в РФ террористической. 

Изначально обвиняемые были задержаны в рамках рейдов по выявлению нелегальных мигрантов и должны были быть выдворены из страны. Однако дополнительная проверка их телефонов выявила доказательства планирования преступной деятельности, что привело к переводу их из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.

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Повар «Яндекс Лавки» Ахат Эшмурзаев и кладовщик ООО «Урюк» Салохиддин Насидиров, задержанные в Москве, обвиняются в симпатиях к террористической организации после проверки их мобильных телефонов. Это следует из материалов дела. «Насидиров Салохиддин, не женатый, работающий в 'Яндекс Лавке' кладовщиком, Эшмурзаев Ахат Толибджонович, имеющий среднее образование, холостой, работающий поваром в ООО „Урюк“, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 30 части второй статьи 205.5 УК РФ», — говорится в документах дела, содержание которых передает ТАСС. Данная статья предусматривает наказание за подготовку ко вступлению в организацию, признанную в РФ террористической.  Изначально обвиняемые были задержаны в рамках рейдов по выявлению нелегальных мигрантов и должны были быть выдворены из страны. Однако дополнительная проверка их телефонов выявила доказательства планирования преступной деятельности, что привело к переводу их из центра временного содержания иностранных граждан в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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