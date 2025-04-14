За ночь над российскими территориями уничтожено 52 украинских дрона

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Системы ПВО сбили украинские дроны над шестью регионами РФ
Системы ПВО сбили украинские дроны над шестью регионами РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 52 украинских дрона над шестью регионами РФ. Об этом сообщает российское Министерство обороны. 

По данным Минобороны, больше всего беспилотников пришлось на Брянскую область, где было сбито 33 дрона. Еще 10 было уничтожено над Орловской областью, по три — над Тульской и Курской областями, два — над Калужской, и один — над Белгородской областью. 

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За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 52 украинских дрона над шестью регионами РФ. Об этом сообщает российское Министерство обороны.  По данным Минобороны, больше всего беспилотников пришлось на Брянскую область, где было сбито 33 дрона. Еще 10 было уничтожено над Орловской областью, по три — над Тульской и Курской областями, два — над Калужской, и один — над Белгородской областью. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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