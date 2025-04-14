За ночь над российскими территориями уничтожено 52 украинских дрона

Системы ПВО сбили украинские дроны над шестью регионами РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили 52 украинских дрона над шестью регионами РФ. Об этом сообщает российское Министерство обороны.
По данным Минобороны, больше всего беспилотников пришлось на Брянскую область, где было сбито 33 дрона. Еще 10 было уничтожено над Орловской областью, по три — над Тульской и Курской областями, два — над Калужской, и один — над Белгородской областью.
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