Новый канцлер Германии назвал условия передачи ракет Taurus на Украину

Мерц: Германия передаст Украине ракеты Taurus только после согласования с ЕС
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Мерц заявил, что Германия может передать Украине новые ракеты Taurus
Мерц заявил, что Германия может передать Украине новые ракеты Taurus Фото:
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Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц.

«Это необходимо координировать», — подчеркнул Фридрих Мерц, его слова передает французская газета Le Monde. Он также отметил, что ВСУ должны перестать обороняться и начать попытки активных боевых действий, чтобы хоть как-то повлиять на ход событий.

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Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц. «Это необходимо координировать», — подчеркнул Фридрих Мерц, его слова передает французская газета Le Monde. Он также отметил, что ВСУ должны перестать обороняться и начать попытки активных боевых действий, чтобы хоть как-то повлиять на ход событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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