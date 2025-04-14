Новый канцлер Германии назвал условия передачи ракет Taurus на Украину

Мерц заявил, что Германия может передать Украине новые ракеты Taurus
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц.
«Это необходимо координировать», — подчеркнул Фридрих Мерц, его слова передает французская газета Le Monde. Он также отметил, что ВСУ должны перестать обороняться и начать попытки активных боевых действий, чтобы хоть как-то повлиять на ход событий.
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