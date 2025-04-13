На объезде закрытого участка по проспекту Победы в Челябинске скопились заторы

В Челябинске на Комсомольском проспекте, улицах Косарева, Краснознаменная и на подъезде к Братьев Кашириных образовались заторы из-за перекрытого участка дороги по проспекту Победы. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты», передает корреспондент URA.RU. Участок дороги по проспекту Победы закрыли для проезда на два года для строительства метротрама.
«Дублерами проспекта Победы является Комсомольский проспект и улица Братьев Кашириных. На Комсомольском проспекте заторы сразу в нескольких местах. По улице Братьев Кашириных движение рабочее», — говорится в данных сервиса, передает корреспондент URA.RU.
На улицах Косарева и Краснознаменная (проспект Победы перекрыт как раз в этом квартале — прим URA.RU) огромные пробки на подъездах к Комсомольскому проспекту и улице Братьев Кашириных. В целом, пробки в городе оцениваются в пять баллов.
В Челябинске с 12 апреля на два года закрыли проезд для автомобилей по проспекту Победы от улицы Косарева до Краснознаменной. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите в материале на URA.RU.
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