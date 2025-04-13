13 апреля 2025

На объезде закрытого участка по проспекту Победы в Челябинске скопились заторы. Схема

На объезде закрытого участка по проспекту Победы в Челябинске скопились заторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы ищут пути объезда закрытого участка
Челябинцы ищут пути объезда закрытого участка Фото:

В Челябинске на Комсомольском проспекте, улицах Косарева, Краснознаменная и на подъезде к Братьев Кашириных образовались заторы из-за перекрытого участка дороги по проспекту Победы. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты», передает корреспондент URA.RU. Участок дороги по проспекту Победы закрыли для проезда на два года для строительства метротрама.

«Дублерами проспекта Победы является Комсомольский проспект и улица Братьев Кашириных. На Комсомольском проспекте заторы сразу в нескольких местах. По улице Братьев Кашириных движение рабочее», — говорится в данных сервиса, передает корреспондент URA.RU.

На улицах Косарева и Краснознаменная (проспект Победы перекрыт как раз в этом квартале — прим URA.RU) огромные пробки на подъездах к Комсомольскому проспекту и улице Братьев Кашириных. В целом, пробки в городе оцениваются в пять баллов.

В Челябинске с 12 апреля на два года закрыли проезд для автомобилей по проспекту Победы от улицы Косарева до Краснознаменной. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите в материале на URA.RU.

Автомобилисты встали в пробку утром 14 апреля
Автомобилисты встали в пробку утром 14 апреля
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В Челябинске на Комсомольском проспекте, улицах Косарева, Краснознаменная и на подъезде к Братьев Кашириных образовались заторы из-за перекрытого участка дороги по проспекту Победы. Об этом говорится в данных «Яндекс. Карты», передает корреспондент URA.RU. Участок дороги по проспекту Победы закрыли для проезда на два года для строительства метротрама. «Дублерами проспекта Победы является Комсомольский проспект и улица Братьев Кашириных. На Комсомольском проспекте заторы сразу в нескольких местах. По улице Братьев Кашириных движение рабочее», — говорится в данных сервиса, передает корреспондент URA.RU. На улицах Косарева и Краснознаменная (проспект Победы перекрыт как раз в этом квартале — прим URA.RU) огромные пробки на подъездах к Комсомольскому проспекту и улице Братьев Кашириных. В целом, пробки в городе оцениваются в пять баллов. В Челябинске с 12 апреля на два года закрыли проезд для автомобилей по проспекту Победы от улицы Косарева до Краснознаменной. Как объезжать этот участок дороги, и что там будет сделано за это время, смотрите в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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