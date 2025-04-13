Имиджмейкер «Курганмашзавода» перешел на новую должность

Бывший сотрудник имиджевой группы «Курганмашзавода» Илья Коростелев перешел на другую должность в активе предприятия. Он возглавил спортивный комплекс «Зауралец». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.
«Илья Коростелев стал и.о. директора СК „Зауралец“. Его назначение неудивительно, ведь он сам активно занимается спортом. Видимо, на заводе решили направить весь его опыт на развитие спорткомплекса», — сообщил источник. Информация подтверждается данными в соцсетях актива КМЗ.
На «Курганмашзавод» Коростелев приходил работать более года назад. До работы на машиностроительном предприятии он работал директором дорожного завода «Регион 45». Занимался привлечением инвестиций и развитием имиджа фирмы. После прихода на КМЗ создавал корпоративные новости и вел программу «Заводчанин».
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