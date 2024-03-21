«Курганмашзавод» переманил экс-директора дорожной фирмы, чтобы развивать имидж

«Курганмашзавод» переманил экс-директора дорожной фирмы «Регион 45» Илью Коростелева, чтобы развивать имидж оборонного предприятия. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.
«На заводе дорожной техники „Регион 45“ Илья Коростелев был директором по развитию. Занимался привлечением инвестиций, можно сказать, что был лицом предприятия. Сейчас он работает в группе имиджевой рекламы „Курганмашзавода“», — рассказал инсайдер.
Первыми плодами работы нового сотрудника стало создание корпоративных новостей. В программе «Заводчанин» Коростелев знакомит с предприятием, его успехами и непосредственно работниками. Также занимался вербовкой сотрудников для амурской дочки «Курганмашзавода» на выставке ВДНХ в Москве.
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