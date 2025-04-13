Лошкин отчитал глав районов Челябинска за несанкционированные свалки

От подрядчиков, которые проводят субботники в Челябинске, необходимо требовать документы, подтверждающие факт сдачи мешков с мусором на специальные полигоны. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. После субботников в городе стали фиксироваться несанкционированные свалки.
«В лесной зоне Челябинска после субботников стали появляться несанкционированные свалки. Будьте более требовательны к своим подрядчикам. Требуйте от них документы, подтверждающие факт сдачи мешков после субботников на санкционированные полигоны», — обратился к главам районов Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
В Челябинске зафиксировано уже несколько подобных случаев. Пока объемы вывезенного мусора небольшие, но они могут увеличиться. «Мы сначала боремся с мусором внутри дворов, а потом боремся с другим мусором — только уже в лесопосадках. Это не дело. Привлекайте органы полиции, пусть они составляют протоколы», — добавил Лошкин.
Глава Челябинска 2 апреля сам вышел на субботник в сквере у гимназии №23. Лошкин призвал жителей города поддерживать чистоту и после уборки.
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