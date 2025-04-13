13 апреля 2025

Лошкин отчитал глав районов Челябинска за несанкционированные свалки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лошкин просит глав районов быть более требовательными к подрядчикам
Лошкин просит глав районов быть более требовательными к подрядчикам Фото:

От подрядчиков, которые проводят субботники в Челябинске, необходимо требовать документы, подтверждающие факт сдачи мешков с мусором на специальные полигоны. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. После субботников в городе стали фиксироваться несанкционированные свалки. 

«В лесной зоне Челябинска после субботников стали появляться несанкционированные свалки. Будьте более требовательны к своим подрядчикам. Требуйте от них документы, подтверждающие факт сдачи мешков после субботников на санкционированные полигоны», — обратился к главам районов Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В Челябинске зафиксировано уже несколько подобных случаев. Пока объемы вывезенного мусора небольшие, но они могут увеличиться. «Мы сначала боремся с мусором внутри дворов, а потом боремся с другим мусором — только уже в лесопосадках. Это не дело. Привлекайте органы полиции, пусть они составляют протоколы», — добавил Лошкин.

Глава Челябинска 2 апреля сам вышел на субботник в сквере у гимназии №23. Лошкин призвал жителей города поддерживать чистоту и после уборки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От подрядчиков, которые проводят субботники в Челябинске, необходимо требовать документы, подтверждающие факт сдачи мешков с мусором на специальные полигоны. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. После субботников в городе стали фиксироваться несанкционированные свалки.  «В лесной зоне Челябинска после субботников стали появляться несанкционированные свалки. Будьте более требовательны к своим подрядчикам. Требуйте от них документы, подтверждающие факт сдачи мешков после субботников на санкционированные полигоны», — обратился к главам районов Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. В Челябинске зафиксировано уже несколько подобных случаев. Пока объемы вывезенного мусора небольшие, но они могут увеличиться. «Мы сначала боремся с мусором внутри дворов, а потом боремся с другим мусором — только уже в лесопосадках. Это не дело. Привлекайте органы полиции, пусть они составляют протоколы», — добавил Лошкин. Глава Челябинска 2 апреля сам вышел на субботник в сквере у гимназии №23. Лошкин призвал жителей города поддерживать чистоту и после уборки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...