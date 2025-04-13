13 апреля 2025

Курган богат талантами: юные фигуристы заняли призовые места. Фото

Курганские фигуристы заняли первые места на соревновании в Южноуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из разных городов и регионов (архивное фото)
В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из разных городов и регионов (архивное фото) Фото:

В Южноуральске завершились региональные соревнования по фигурному катанию на коньках «Форэнерго — Южное сияние», где юные фигуристы из Кургана продемонстрировали высокий уровень мастерства, заняв призовые места. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из разных городов и регионов, в том числе воспитанники ДЮСШ № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов в возрасте от шести до 17 лет из Екатеринбурга, Златоуста, Каменска-Уральского, Кургана, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Сатки, Снежинска, Троицка, Чебаркуля, Челябинска, Учалы (Республика Башкортостан) и Южноуральска», — пишет ведомство. Курганские спортсмены показали отличные результаты в различных категориях. Вениамин Урбан и Михаил Аникин заняли второе и третье место соответственно в категории 3 юношеский разряд. Арина Спиридонова завоевала второе место в 2 юношеском разряде, Юлия Найдина стала победительницей во 2 спортивном разряде, Виктория Сивкова заняла второе место в 1 спортивном разряде, а Егор Иванов выиграл первое место, став кандидатом в мастера спорта. Тренировки юных фигуристов проводятся под руководством опытных тренеров-преподавателей Марины Коршуковой, Анастасии Красновой и Анастасии Шантиной.

Успехи курганских спортсменов на региональных и всероссийских соревнованиях продолжают укреплять спортивный статус города. Ранее команды ДЮСШ № 3 из Кургана также показали высокие результаты, завоевав золото и бронзу на Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты» в Екатеринбурге.

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В Южноуральске завершились региональные соревнования по фигурному катанию на коньках «Форэнерго — Южное сияние», где юные фигуристы из Кургана продемонстрировали высокий уровень мастерства, заняв призовые места. В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из разных городов и регионов, в том числе воспитанники ДЮСШ № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов в возрасте от шести до 17 лет из Екатеринбурга, Златоуста, Каменска-Уральского, Кургана, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Сатки, Снежинска, Троицка, Чебаркуля, Челябинска, Учалы (Республика Башкортостан) и Южноуральска», — пишет ведомство. Курганские спортсмены показали отличные результаты в различных категориях. Вениамин Урбан и Михаил Аникин заняли второе и третье место соответственно в категории 3 юношеский разряд. Арина Спиридонова завоевала второе место в 2 юношеском разряде, Юлия Найдина стала победительницей во 2 спортивном разряде, Виктория Сивкова заняла второе место в 1 спортивном разряде, а Егор Иванов выиграл первое место, став кандидатом в мастера спорта. Тренировки юных фигуристов проводятся под руководством опытных тренеров-преподавателей Марины Коршуковой, Анастасии Красновой и Анастасии Шантиной. Успехи курганских спортсменов на региональных и всероссийских соревнованиях продолжают укреплять спортивный статус города. Ранее команды ДЮСШ № 3 из Кургана также показали высокие результаты, завоевав золото и бронзу на Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты» в Екатеринбурге.
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