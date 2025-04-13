Тюменское правительство отдаст алкогольный актив в частные руки

Предложение по приватизации главного алкогольного актива правительства Тюменской области прошло все проверки и обсуждения. Постановление, выносящее на приватизацию более 99% акций завода «Бенат», подписано главой региона Александром Моором. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«Внести изменения в прогнозный план приватизации имущества Тюменской области на 2025 год. акционерное общество „Бенат“, количество приватизируемых акций — 921017 штук», — гласит документ.
Первые попытки приватизировать «Бенат» правительство предпринимало еще в 2024 году, однако тогда от идеи отказались. О второй попытке было заявлено в начале апреля, проект постановления проходил несколько этапов проверок и согласований. По последним данным, годовая прибыль завода превысила 32 миллиона рублей.
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