13 апреля 2025
12 апреля 2025

Тюменское правительство отдаст алкогольный актив в частные руки

В Тюмени подписано постановление о приватизации завода «Бенат»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Тюменской области подписал постановление о приватизации завода «Бенат»
Губернатор Тюменской области подписал постановление о приватизации завода «Бенат» Фото:

Предложение по приватизации главного алкогольного актива правительства Тюменской области прошло все проверки и обсуждения. Постановление, выносящее на приватизацию более 99% акций завода «Бенат», подписано главой региона Александром Моором. Документ есть в распоряжении URA.RU.

«Внести изменения в прогнозный план приватизации имущества Тюменской области на 2025 год. акционерное общество „Бенат“, количество приватизируемых акций — 921017 штук», — гласит документ.

Первые попытки приватизировать «Бенат» правительство предпринимало еще в 2024 году, однако тогда от идеи отказались. О второй попытке было заявлено в начале апреля, проект постановления проходил несколько этапов проверок и согласований. По последним данным, годовая прибыль завода превысила 32 миллиона рублей.

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Предложение по приватизации главного алкогольного актива правительства Тюменской области прошло все проверки и обсуждения. Постановление, выносящее на приватизацию более 99% акций завода «Бенат», подписано главой региона Александром Моором. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Внести изменения в прогнозный план приватизации имущества Тюменской области на 2025 год. акционерное общество „Бенат“, количество приватизируемых акций — 921017 штук», — гласит документ. Первые попытки приватизировать «Бенат» правительство предпринимало еще в 2024 году, однако тогда от идеи отказались. О второй попытке было заявлено в начале апреля, проект постановления проходил несколько этапов проверок и согласований. По последним данным, годовая прибыль завода превысила 32 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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