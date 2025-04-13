В Челябинске коммунальщиков оштрафуют на сотни тысяч рублей за свалки во дворах

В Челябинске управляющие компании, которые ответственны за свалки и грязь во дворах, оштрафуют от 200 до 600 тысяч рублей. Как сообщил вице-мэр по горхозяйству Александр Астахов, на часть нарушителей уже составлены административные протоколы. Об этом корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания мэрии.
«Размер штрафов для юридических лиц составляет от 200 до 600 тысяч рублей. По тем участкам, куда мы выезжали на позапрошлой неделе, уже составлены административные протоколы. Состоится комиссия, уже понимаем, что управляющие компании понесут финансовые наказания», — подчеркнул Астахов на аппаратном совещании.
Штрафы планируют назначить по результатам объезда проблемных дворов после жалоб челябинцев. Тогда Алексей Лошкин устроил разнос за грязь и мусор, указав на необходимость штрафов. После, как сообщил Астахов, проверки по обращениям жителей не закончились. По итогам инспекции в Советский и Калининский районы под штрафы могут попасть еще две управляйки.
«Проверили Советский и Калининский районы по содержанию дворовых территорий и контейнерных площадок. Выезжали, в первую очередь, по обращениям граждан и все факты подтвердились. УК „Мой дом. Урал“ и „Авилон“ будут наказаны: составлены протоколы, а после проведения инспекции будут приняты соответствующие меры реагирования», — заявил Астахов.
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