Челябинские компании готовы принимать пенсионеров на работу на общих основаниях

В Челябинске в условиях кадрового голода каждая вторая компания принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.
«В условиях нехватки кадров на рынке труда увеличивается число работодателей, готовых нанимать пенсионеров. В Челябинске каждая вторая (51%) компания регулярно принимает на работу пенсионеров, а 30% делают это изредка или для специфических должностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Вакансии для пенсионеров открыты в сферах, где наблюдается особенно острый дефицит рабочих ресурсов. Речь идет о водителях, рабочих, инженерах и продавцах. Работодатели активизировали практики снижения текучести кадров, включая стратегии удержания уже работающих пенсионеров. Согласно опросу, каждая четвертая компания уже давно использует такие методы, а каждый десятый начал применять их недавно.
Водители трамваев в Челябинске с 1 апреля после индексации зарплаты будут получать 101 000 рублей в месяц до вычета НДФЛ, сообищила ранее пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Заработная плата «белая», выплачивается всегда вовремя и ежегодно индексируется, добавили в компании.
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