Брал Берлин, штурмовал Рейхстаг: журналисты URA.RU рассказали о своих ветеранах из Курганской области

Прадед журналиста URA.RU из Курганской области брал Берлин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветераны Великой Отечественной войны совершили подвиг, победив врага
Ветераны Великой Отечественной войны совершили подвиг, победив врага Фото:

Почти каждой семьи коснулась Великая Отечественная война, не оставив исключением журналистов курганской редакции URA.RU. Некоторым из ветеранов удалось дойти до Берлина. Но вклад остальных не меньше — от действий каждого бойца могла зависеть судьба той или иной операции. О ветеранах Великой Отечественной из семей журналистов URA.RU — читайте в новом материале.

Командовал батальоном, прошел три войны и брал Берлин

Прадед журналиста URA.RU Дмитрия Евтеева, Арсентий Карпов, родился 14 марта 1918 года в деревне Моховое Курганской области. Его судьба стала настоящей эпопеей 20 века: солдат, прошедший три войны, отстаивавший Родину в тяжелейших сражениях и сохранивший человеческое достоинство и мужество.

Арсентий Карпов был призван в армию в сентябре 1939 года Лебяжьевским военкоматом. Его служба началась на Дальнем Востоке в составе 26-го стрелкового корпуса в условиях постоянного противостояния с Японией. Затем была финская кампания 1939–1940 годов.

С первых дней Великой Отечественной войны Арсентий Карпов вновь оказался на фронте. Командуя отделением 198-го отдельного автотранспортного батальона, он обеспечивал снабжение войск, эвакуацию раненых и связь между подразделениями. Его боевой путь прошел через сражения на Орловско-Курской дуге, освобождение Белоруссии и Польши, завершившись взятием Берлина.
Боевой путь ветерана Арсентия Карпова уходит западнее Берлина
Боевой путь ветерана Арсентия Карпова уходит западнее Берлина
Фото:

За мужество и героизм Арсентий Карпов был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После войны он вернулся на родину, где продолжил жить и работать.

Ушли на фронт в 17-18 лет

«Оба моих деда принимали участие в войне. Ушли они на фронт в 17-18 лет. Первый по матери — Дружинин Михаил Александрович — прослужил недолго. Был призван Юргамышским райвоенкоматом. Участвовал в боевых действиях в составе 64-го гвардейского стрелкового полка с января по октябрь 1943 года. Бои шли в районе Великих Лук, дед был старшим пулеметчиком. Осенью дед получил сквозное осколочное ранение предплечья», — рассказал внук ветерана журналист URA.RU Валерий Кузнецов.

До апреля 1944 года Михаил Дружинин находился в госпитале. Затем бойца комиссовали и отправили обратно в тыл, в Курганскую область. Около двух лет он имел инвалидность, которая была снята только в сентябре 1945 года.

Cквозное осколочное ранение предплечья стало причиной отъезда Дружинина в военный госпиталь
Cквозное осколочное ранение предплечья стало причиной отъезда Дружинина в военный госпиталь
Фото:

Второй, по линии отца — Григорьев Егор Артамонович — был призван в ноябре 1943 года Чашинским районным военкоматом. Был наводчиком станкового пулемета разведроты 369 стрелкового полка. В октябре 1944 года был представлен к наградам. К тому моменту Григорьев носил звание ефрейтора.

В наградном листе указывалось, что в «боях на подступах к городу Рига 12 октября 1944 года товарищ Григорьев проявил отвагу и умение — он огнем станкового пулемета умело отразил контратаку противника и уничтожил шесть немецких солдат». За это был награжден медалью «За Отвагу». Также служба Егора Григорьева была отмечена орденом Красной Звезды. В ноябре 1944 года Григорьев получил ранение. Войну он закончил под Кенигсбергом.

«Боевые действия по-разному отразились на моих родственниках. Если дед по отцу часто вспоминал войну в своих рассказах, то другой, наоборот, никогда ни словом о ней не упоминал. Оба они практически подростками попали в страшную войну, где погибли десятки миллионов людей, но сумели выжить. Каждое 9 мая я стараюсь приехать на поселковое кладбище, где похоронены деды, чтобы поблагодарить своих ветеранов за Победу», — поделился журналист URA.RU Валерий Кузнецов.

Проявил исключительное мужество и героизм

Дедушка журналиста URA.RU Екатерины Сычковой Филимон Шабуров сыграл значительную роль в Великой Отечественной войне. Шабуров родился в 1912 году в Варгашинском районе Курганской области. Был призван на службу 27 января 1942 года. Шабуров служил в различных воинских частях, включая 373-ю стрелковую дивизию и 373-й отдельный артиллерийский дивизион.

Одним из наиболее заметных подвигов Филимона Шабурова стало его участие в боях в районе деревни Карбусель в Ленинградской области в марте 1943 года. Как линейный связист, он обеспечивал связь между передовым наблюдательным пунктом и огневой позицией батареи. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника, Шабуров устранил более 140 порывов линии связи. В один из моментов, когда он работал на линии, он заметил двух немецких автоматчиков, которые открыли по нему огонь. Шабуров храбро уничтожил обоих врагов и продолжил восстанавливать связь.

Подвиг Филимона Шабурова описан в наградном листе: «В прошедших мартовских боях в районе деревни Карбусель товарищ Шабуров Ф.В. проявил исключительное мужество и геройство. За период 10-дневных боев, он работал линейным связистом и обеспечивал связью передовой наблюдательный пункт с огневой позицией батареи. Бесстрашный связист под сильным ружейно-пулеметным огнем противника, не считаясь со своей жизнью, устранил более 140 порывов линии связи. 26 марта в момент работы на линии товарищ Шабурова заметили два немецких автоматчика, которые открыли по нему сильный огонь. Товарищ Шабуров уничтожил обоих немцев и продолжал восстанавливать связь».

За свой героизм Филимон Шабуров был награжден медалями «За отвагу» в 1943 и дважды в 1945 году. Его храбрость и самоотверженность во время Великой Отечественной войны являются ярким примером мужества советских солдат в те годы.

Семья гордится своим героем - Филимоном Шабуровым
Семья гордится своим героем - Филимоном Шабуровым
Фото:

Деревня Карбусель находилась в Ленинградской области, между деревнями Турышкино и Малукса, и была названа в честь реки Карбусельки. Во время Второй мировой войны деревня была стерта с лица земли. В марте 1943 года проходила Карбусельская операция. В ней участвовал дедушка Екатерины Сычковой.

Эта наступательная операция длилась с 19 марта по 2 апреля 1943 года и проводилась на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1943-1944 годах здесь располагалась передовая линия обороны немцев, и фронт шел немного к северо-востоку от деревни.

Брал город-крепость Кенигсберг, штурмовал Рейхстаг

Дедушка корреспондента URA.RU Олега Кобякова Егор Данилович Менщиков также является ярким примером героизма во время Великой Отечественной войны. Он добровольно ушел на фронт и сражался с фашистами, проявляя исключительную храбрость в различных ключевых сражениях. 

Олег Кобяков интересуется военной медициной, посещает тематические экскурсии и выставки
Олег Кобяков интересуется военной медициной, посещает тематические экскурсии и выставки
Фото:

«Дед с маминой стороны Менщиков Егор Данилович ушел на фронт добровольцем, героически сражался с фашистами. Форсировал Днепр, брал Кенигсберг, получил тяжелое ранение при штурме Рейхстага в Берлине», — рассказал Кобяков.

Егор Менщиков принимал участие в форсировании Днепра, одном из крупнейших сражений войны, где советские войска создали множество плацдармов на правом берегу реки, что стало важным этапом в освобождении Украины и продвижении советских войск на запад. Он также участвовал в Кенигсбергской операции, целью которой было ликвидирование кенигсбергской группировки немецких войск и захват города-крепости Кенигсберг, который в последствии стал советским. С 1946 года город называется Калининград.

Ветеран Егор Менщиков уходил на фронт добровольцем и дошел до Берлина
Ветеран Егор Менщиков уходил на фронт добровольцем и дошел до Берлина
Фото:

Одним из наиболее значительных событий в его военной биографии стал штурм Рейхстага в Берлине. Во время этой операции Менщиков получил тяжелое ранение, но благодаря чудесному случаю выжил.

«Его погрузили в машину как погибшего, но медсестры каким-то чудом заметили, что он еще дышит, и выходили его», — уточнил Кобяков. Боец был спасен и смог вернуться домой с ПобедойВ День Победы семья традиционно собирается вместе, чтобы почтить память ветеранов и послушать военные песни.

«Помню, в детстве, 9 мая, мой дед Кобяков Александр Данилович играл на гармошке и светился радостью! Но в глазах деда я видел боль, он прошел всю войну, был ранен — осколки не давали покоя. Глядя на многочисленные награды дедушки, я испытывал гордость за него и всех ветеранов», — рассказал внук героев Олег Кобяков.

Дедушка Кобякова по отцу на фотографии среди ветеранов справа
Дедушка Кобякова по отцу на фотографии среди ветеранов справа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти каждой семьи коснулась Великая Отечественная война, не оставив исключением журналистов курганской редакции URA.RU. Некоторым из ветеранов удалось дойти до Берлина. Но вклад остальных не меньше — от действий каждого бойца могла зависеть судьба той или иной операции. О ветеранах Великой Отечественной из семей журналистов URA.RU — читайте в новом материале. Командовал батальоном, прошел три войны и брал Берлин Прадед журналиста URA.RU Дмитрия Евтеева, Арсентий Карпов, родился 14 марта 1918 года в деревне Моховое Курганской области. Его судьба стала настоящей эпопеей 20 века: солдат, прошедший три войны, отстаивавший Родину в тяжелейших сражениях и сохранивший человеческое достоинство и мужество. Арсентий Карпов был призван в армию в сентябре 1939 года Лебяжьевским военкоматом. Его служба началась на Дальнем Востоке в составе 26-го стрелкового корпуса в условиях постоянного противостояния с Японией. Затем была финская кампания 1939–1940 годов. За мужество и героизм Арсентий Карпов был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». После войны он вернулся на родину, где продолжил жить и работать. Ушли на фронт в 17-18 лет До апреля 1944 года Михаил Дружинин находился в госпитале. Затем бойца комиссовали и отправили обратно в тыл, в Курганскую область. Около двух лет он имел инвалидность, которая была снята только в сентябре 1945 года. Второй, по линии отца — Григорьев Егор Артамонович — был призван в ноябре 1943 года Чашинским районным военкоматом. Был наводчиком станкового пулемета разведроты 369 стрелкового полка. В октябре 1944 года был представлен к наградам. К тому моменту Григорьев носил звание ефрейтора. В наградном листе указывалось, что в «боях на подступах к городу Рига 12 октября 1944 года товарищ Григорьев проявил отвагу и умение — он огнем станкового пулемета умело отразил контратаку противника и уничтожил шесть немецких солдат». За это был награжден медалью «За Отвагу». Также служба Егора Григорьева была отмечена орденом Красной Звезды. В ноябре 1944 года Григорьев получил ранение. Войну он закончил под Кенигсбергом. Проявил исключительное мужество и героизм Дедушка журналиста URA.RU Екатерины Сычковой Филимон Шабуров сыграл значительную роль в Великой Отечественной войне. Шабуров родился в 1912 году в Варгашинском районе Курганской области. Был призван на службу 27 января 1942 года. Шабуров служил в различных воинских частях, включая 373-ю стрелковую дивизию и 373-й отдельный артиллерийский дивизион. Одним из наиболее заметных подвигов Филимона Шабурова стало его участие в боях в районе деревни Карбусель в Ленинградской области в марте 1943 года. Как линейный связист, он обеспечивал связь между передовым наблюдательным пунктом и огневой позицией батареи. Несмотря на сильный ружейно-пулеметный огонь противника, Шабуров устранил более 140 порывов линии связи. В один из моментов, когда он работал на линии, он заметил двух немецких автоматчиков, которые открыли по нему огонь. Шабуров храбро уничтожил обоих врагов и продолжил восстанавливать связь. За свой героизм Филимон Шабуров был награжден медалями «За отвагу» в 1943 и дважды в 1945 году. Его храбрость и самоотверженность во время Великой Отечественной войны являются ярким примером мужества советских солдат в те годы. Деревня Карбусель находилась в Ленинградской области, между деревнями Турышкино и Малукса, и была названа в честь реки Карбусельки. Во время Второй мировой войны деревня была стерта с лица земли. В марте 1943 года проходила Карбусельская операция. В ней участвовал дедушка Екатерины Сычковой. Эта наступательная операция длилась с 19 марта по 2 апреля 1943 года и проводилась на Волховском и Ленинградском фронтах. В 1943-1944 годах здесь располагалась передовая линия обороны немцев, и фронт шел немного к северо-востоку от деревни. Брал город-крепость Кенигсберг, штурмовал Рейхстаг Дедушка корреспондента URA.RU Олега Кобякова Егор Данилович Менщиков также является ярким примером героизма во время Великой Отечественной войны. Он добровольно ушел на фронт и сражался с фашистами, проявляя исключительную храбрость в различных ключевых сражениях.  «Дед с маминой стороны Менщиков Егор Данилович ушел на фронт добровольцем, героически сражался с фашистами. Форсировал Днепр, брал Кенигсберг, получил тяжелое ранение при штурме Рейхстага в Берлине», — рассказал Кобяков. Егор Менщиков принимал участие в форсировании Днепра, одном из крупнейших сражений войны, где советские войска создали множество плацдармов на правом берегу реки, что стало важным этапом в освобождении Украины и продвижении советских войск на запад. Он также участвовал в Кенигсбергской операции, целью которой было ликвидирование кенигсбергской группировки немецких войск и захват города-крепости Кенигсберг, который в последствии стал советским. С 1946 года город называется Калининград. Одним из наиболее значительных событий в его военной биографии стал штурм Рейхстага в Берлине. Во время этой операции Менщиков получил тяжелое ранение, но благодаря чудесному случаю выжил. «Его погрузили в машину как погибшего, но медсестры каким-то чудом заметили, что он еще дышит, и выходили его», — уточнил Кобяков. Боец был спасен и смог вернуться домой с Победой.  В День Победы семья традиционно собирается вместе, чтобы почтить память ветеранов и послушать военные песни. «Помню, в детстве, 9 мая, мой дед Кобяков Александр Данилович играл на гармошке и светился радостью! Но в глазах деда я видел боль, он прошел всю войну, был ранен — осколки не давали покоя. Глядя на многочисленные награды дедушки, я испытывал гордость за него и всех ветеранов», — рассказал внук героев Олег Кобяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...