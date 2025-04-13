Экс-директор крупного пермского завода возглавил предприятие в соседнем регионе

С 14 апреля Владимир Дружков назначен на должность генерального директора АО «Сыктывкарский ЛПК». Такое решение принял Совет директоров предприятия. Предприятие производит бумагу, картон и сухую товарную целлюлозу.
«Он имеет большой управленческий опыт работы в различных компаниях целлюлозно-бумажной промышленности. С 2014 по 2020 годы занимал позицию технического директора ОАО „Монди СЛПК“, отвечая за разработку и выполнение стратегии технического развития предприятия», — сообщается на официальном сайте «СЛПК».
14 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что пермский бумкомбинат «Кама» покидает его гендиректор Владимир Дружков. Он возглавлял предприятие около пяти лет. Его дальнейшее место работы было неизвестно. На время переходного периода Дружков продолжал исполнять обязанности гендиректора.
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