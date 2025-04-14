Зеленский раскрыл, сколько украинских солдат погибли на СВО

Зеленский заявил о потерях ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На фронте спецоперации уничтожено около 100 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«И до 100 тысяч украинских солдат погибли», — отметил Владимир Зеленский в интервью CBS News. Ранее Минобороны заявило о том, что потери ВСУ в Курской области составили 74 тысячи бойцов, пишет RT.
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