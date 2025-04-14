Зеленский раскрыл, сколько украинских солдат погибли на СВО

Зеленский: на фронте спецоперации уничтожено до 100 тысяч украинских военных
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Зеленский заявил о потерях ВСУ
Зеленский заявил о потерях ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фронте спецоперации уничтожено около 100 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«И до 100 тысяч украинских солдат погибли», — отметил Владимир Зеленский в интервью CBS News. Ранее Минобороны заявило о том, что потери ВСУ в Курской области составили 74 тысячи бойцов, пишет RT.

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На фронте спецоперации уничтожено около 100 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «И до 100 тысяч украинских солдат погибли», — отметил Владимир Зеленский в интервью CBS News. Ранее Минобороны заявило о том, что потери ВСУ в Курской области составили 74 тысячи бойцов, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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