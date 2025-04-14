Полпред Жога дал важную установку в преддверии масштабных событий

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил федеральным инспекторам обеспечить безопасность людей, которые придут на празднование Пасхи и станут участниками «Бессмертного полка» на 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
«Прошу во взаимодействии с правоохранительными органами проработать вопросы обеспечения безопасности граждан в период празднования Пасхи, а также в течение предстоящих майских праздников. В дни празднования 80-летия Великой Победы в городах впервые за долгое время в очном формате состоится акция „Бессмертный полк“, важно обеспечить комфортные и безопасные условия её проведения», — сказал Жога.
Также полпред заслушал доклады о паводках и пожарах. Инспекторы сообщили, что подъем уровня замечен в Тюменской, Свердловской и Курганской областях, угрозы жизни людей нет.
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