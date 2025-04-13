В Челябинске на Комсомольском проспекте от улицы Чайковского до Свердловского проспекта изменили правила движения по выделенным полосам и отключили камеры фиксации нарушений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Челябинский метротрамвай» Виталий Передерий, передает корреспондент URA.RU. Комсомольский проспект является дублером проспекта Победы, где на два года закрыли движение от Косарева до Краснознаменной.
«По Комсомольскому проспекту выделенная полоса для движения общественного транспорта сейчас не действует. Камеры, контролирующие заезд на эту полосу на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта отключены», — сообщил Передерий во время посещения закрытого участка проспекта Победы, где началось строительство метротрама, передает корреспондент URA.RU.
На участке от улицы Косарева до Краснознаменной по проспекту Победу будущий метротрамвай будет заходить под землю. На стройплощадке сейчас начались основные подготовительные работы по выносу коммуникаций. «Вынесено 50% магистрального водопровода и производится дальнейшее его строительство, также начато строительство стартового котлована ограждающей конструкции», — добавил Передерий. На движение трамваев ограничение никак не повлияет.
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