КХЛ и НХЛ планируют матчи в Петербурге и Вашингтоне

Глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев сообщил о планах проведения хоккейных матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матчи предполагается провести в двух городах — Санкт-Петербурге и Вашингтоне.
«Идут непубличные переговоры. Когда переговоры закончатся, вы об этом узнаете», — цитирует Дегтярева «Матч ТВ». Основной проблемой на данный момент является согласование календарей соревнований.
Идея проведения таких матчей получила поддержку на высшем уровне. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку инициативе президента России Владимира Путина организовать игры между хоккеистами двух стран.
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