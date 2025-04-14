Три пермячки претендуют на титул самой красивой офисной сотрудницы мира. Фото

Три пермячки вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис»
© Служба новостей «URA.RU»
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Три девушки выиграли региональный этап конкурса «Мисс Офис»
Три девушки выиграли региональный этап конкурса «Мисс Офис» Фото:

В Перми прошел региональный этап международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2025». Жюри выбрало трех красавиц, которые представят город в полуфинале проекта. Им предстоит сразиться с девушками из других городов России и мира за право попасть в финал и выиграть 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия.

«Победителями регионального отборочного тура „Мисс Офис“ в Перми стали Екатерина Кайгородова, Юлия Савчак, Елизавета Зотова», — сообщили организаторы. Девушек наградили подарками от партнеров конкурса.

Екатерина Кайгородова работает офис-менеджером в компании «Пермагробизнес». Юлия Свчак занимает такую же должность в ООО «Вега Сервис». Елизавета Зотова является специалистом по работе с молодежью в «Многофункциональном молодежном центре». Теперь пермячки готовятся к участию в интернет-голосовании. По его итогам выберут 30 самых красивых девушек, которые попадут в финал.

В 2025 году конкурс «Мисс Офис» проходит в 16-ый раз. В нем участвуют сотрудницы российских и зарубежных компаний в возрасте от 20 до 35 лет. В 2023 году Пермь в финале представляла Валерия Морозова, которая в марте 2025 года получила титул «Мисс Прикамье». В 2024 году ни одна из пермячек не смогла дойти до финала.

Пермячки прошли в полуфинал проекта
Пермячки прошли в полуфинал проекта
Фото:

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В Перми прошел региональный этап международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2025». Жюри выбрало трех красавиц, которые представят город в полуфинале проекта. Им предстоит сразиться с девушками из других городов России и мира за право попасть в финал и выиграть 3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия. «Победителями регионального отборочного тура „Мисс Офис“ в Перми стали Екатерина Кайгородова, Юлия Савчак, Елизавета Зотова», — сообщили организаторы. Девушек наградили подарками от партнеров конкурса. Екатерина Кайгородова работает офис-менеджером в компании «Пермагробизнес». Юлия Свчак занимает такую же должность в ООО «Вега Сервис». Елизавета Зотова является специалистом по работе с молодежью в «Многофункциональном молодежном центре». Теперь пермячки готовятся к участию в интернет-голосовании. По его итогам выберут 30 самых красивых девушек, которые попадут в финал. В 2025 году конкурс «Мисс Офис» проходит в 16-ый раз. В нем участвуют сотрудницы российских и зарубежных компаний в возрасте от 20 до 35 лет. В 2023 году Пермь в финале представляла Валерия Морозова, которая в марте 2025 года получила титул «Мисс Прикамье». В 2024 году ни одна из пермячек не смогла дойти до финала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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