Пермячка вошла в топ-30 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве прошел международный конкурс красоты «Мисс Офис», где принимала участие пермячка Валерия Морозова. Девушка вошла в топ-30 самых красивых офисных работниц страны, но завоевать корону или один из титулов ей не удалось.

«Я достойно представила Пермь и Пермский край в финале. На ближайшие год и все остальные я „Мисс Офис — Пермь 2023“», — сообщила Валерия Морозова в своих социальных сетях.

Главную корону конкурса завоевала Екатерина Климушкина из республики Татарстан. Второй стала Ксения Федосенко из Москвы. Тройку лидеров замыкает Маргарита Колпакова из Саратова. Конкурс «Мисс Офис» прошел в Москве в 14 раз. Он был посвящен теме «Любовь и милосердие». В шоу приняли участие девушки не только из России, но и из-за рубежа.

Ранее URA.RU рассказало, что Валерия Морозова работает секретарем-референтом в пермской дорожной компании. Во время подготовки к финальному шоу девушка записывала смешные ролики.