26 ноября 2023
25 ноября 2023

Пермячке не удалось выиграть корону международного конкурса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2013, корона
Пермячка вошла в топ-30 Фото:

В Москве прошел международный конкурс красоты «Мисс Офис», где принимала участие пермячка Валерия Морозова. Девушка вошла в топ-30 самых красивых офисных работниц страны, но завоевать корону или один из титулов ей не удалось.

«Я достойно представила Пермь и Пермский край в финале. На ближайшие год и все остальные я „Мисс Офис — Пермь 2023“», — сообщила Валерия Морозова в своих социальных сетях.

Главную корону конкурса завоевала Екатерина Климушкина из республики Татарстан. Второй стала Ксения Федосенко из Москвы. Тройку лидеров замыкает Маргарита Колпакова из Саратова. Конкурс «Мисс Офис» прошел в Москве в 14 раз. Он был посвящен теме «Любовь и милосердие». В шоу приняли участие девушки не только из России, но и из-за рубежа.

Ранее URA.RU рассказало, что Валерия Морозова работает секретарем-референтом в пермской дорожной компании. Во время подготовки к финальному шоу девушка записывала смешные ролики.

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В Москве прошел международный конкурс красоты «Мисс Офис», где принимала участие пермячка Валерия Морозова. Девушка вошла в топ-30 самых красивых офисных работниц страны, но завоевать корону или один из титулов ей не удалось. «Я достойно представила Пермь и Пермский край в финале. На ближайшие год и все остальные я „Мисс Офис — Пермь 2023“», — сообщила Валерия Морозова в своих социальных сетях. Главную корону конкурса завоевала Екатерина Климушкина из республики Татарстан. Второй стала Ксения Федосенко из Москвы. Тройку лидеров замыкает Маргарита Колпакова из Саратова. Конкурс «Мисс Офис» прошел в Москве в 14 раз. Он был посвящен теме «Любовь и милосердие». В шоу приняли участие девушки не только из России, но и из-за рубежа. Ранее URA.RU рассказало, что Валерия Морозова работает секретарем-референтом в пермской дорожной компании. Во время подготовки к финальному шоу девушка записывала смешные ролики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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