Полковник ВСУ погиб в результате взрыва в Сумах

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В Сумах погиб командир полковник ВСУ Юла Юрий
В Сумах погиб командир полковник ВСУ Юла Юрий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате ракетного удара в Сумах погиб бывший заместитель командира бригады 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476, полковник ВСУ Юрий Юла. Об этом сообщила Бердичевская районная администрация.

«Бердичевская областная военная администрация с глубоким прискорбием сообщает, что 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы ранения несущие с жизнью бывший замкомбрига 26 артиллерийской бригады им. генерал Хорунжо Роман Дашкевич — полковник Юла Юрий Андрийович 1982 года рождения», — говорится в сообщении администрации, которое опубликовано на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там уточнили, что воинская часть, которой командовал Юла, имеет значимую историю и считается одной из ключевых в артиллерийских подразделениях Украины.

Бойцы российской армии продолжают освобождение населенных пунктов Сумской области от ВСУ с целью создания буферной зоны безопасности. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российские войска будут продвигаться дальше, чтобы окончательно вытеснить противника из Курской области, передает RT.

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В результате ракетного удара в Сумах погиб бывший заместитель командира бригады 26-й артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476, полковник ВСУ Юрий Юла. Об этом сообщила Бердичевская районная администрация. «Бердичевская областная военная администрация с глубоким прискорбием сообщает, что 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы ранения несущие с жизнью бывший замкомбрига 26 артиллерийской бригады им. генерал Хорунжо Роман Дашкевич — полковник Юла Юрий Андрийович 1982 года рождения», — говорится в сообщении администрации, которое опубликовано на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там уточнили, что воинская часть, которой командовал Юла, имеет значимую историю и считается одной из ключевых в артиллерийских подразделениях Украины. Бойцы российской армии продолжают освобождение населенных пунктов Сумской области от ВСУ с целью создания буферной зоны безопасности. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российские войска будут продвигаться дальше, чтобы окончательно вытеснить противника из Курской области, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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