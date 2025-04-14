Российские войска, выдавив ВСУ из Курской области, перешли границу и в настоящее время активно действуют в Сумской области. Украинская территория, соседствующая с российской, стратегически важна для ВС РФ — успешные операции здесь позволят в будущем обезопасить приграничные районы страны. Между тем, киевский режим старается обвинить российских военных в ударах по социальным объектам, как это было 24 марта. Однако же мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что взрыв, в результате которого пострадало около ста человек, не был вызван ракетным ударом, как говорят украинские власти. Причиной могла стать детонация боеприпасов, хранившихся в центре города.
В Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что удары российских войск нацелены исключительно на военные объекты Украины. Чем стратегически важна для ВС РФ Сумская область, куда переместился фронт, — в материале URA.RU.
Чем стратегически важна Сумская область для ВС РФ
Создание буферной зоны
После неудачной курской операции ВСУ Сумская область стала новым фронтом. Российские военные, выбив основные силы противника из приграничья, начали наступление на Сумскую область, стремясь окружить город Сумы для создания буферной зоны на границе и предотвращения повторного вторжения в Курскую область, пишет «Царьград».
Эту версию также подтвердил генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, российские войска планируют создать санитарную зону в Сумской области и окружить областной центр с целью защитить российские территории, в том числе новые регионы, от обстрелов. При этом он не указал, сколько времени для этого потребуется.
«Планы такие есть, о них сказал президент [России Владимир Путин]: чтобы не обстреливали наши субъекты, которые по Конституции входят в состав Российской Федерации, в том числе новые. Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — сказал Соболев в интервью «Газете.Ru».
Контроль над ключевыми населенными пунктами
Военный аналитик Константин Машовец заявил, что российская армия сейчас нацелилась на возвышения между Юнаковкой и Храповщиной, а также на лесной массив к северо-востоку от Сум и побережье реки Псел. Эти позиции критически важны для блокирования украинских сил в приграничной зоне. После освобождения Журавки и Веселовки, ВС РФ начали формировать тактическую дугу с целью создания плацдарма для дальнейших наступательных операций в регионе.
Значение Журавки для дальнейшего наступления ВС РФ
Освобождение Журавки стало важным этапом для российской армии, проведенным подразделениями 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Начальник разведки с позывным Глыба заявил, что поднятие флага ВДВ символизирует успех операции. Журавка открывает возможности для продвижения российских сил к селу Юнаковка, стратегически важному для снабжения украинской армии. Согласно источникам в российских силовых структурах, через Юнаковку шли поставки вооружений и техники для украинских подразделений. Освобождение Журавки позволяет России создать плацдарм для дальнейшего давления на оборонительные линии ВСУ в этом районе.
Когда Сумская область вошла в состав Украины
Сумская область была образована в составе Украинской ССР согласно указу от 10 января 1939 года. Город Сумы, находящийся в 30 километрах от границы с Россией, получил свое название от речек Сума и Сумка. Во время Второй мировой войны в Сумах была сформирована 293-я стрелковая дивизия. 1 октября 1941 года началась Харьковская оборонительная операция, в рамках которой 40-я армия защищала сумское направление Харьковского промышленного района. На данный момент в городе проживает около 12% русских.
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