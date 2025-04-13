Прокуратура: в Курганской области опекунша избивала ребенка несколько месяцев

Каргапольский районный суд (Курганская область) вынес приговор 61-летней опекунше, которая избивала 14-летнюю девочку несколько месяцев. Женщину признали виновной. Опека над ребенком была прекращена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
В процессе разбирательства было установлено, что с октября 2023 года по январь 2024 года подсудимая, действуя как опекун, регулярно применяла физическое насилие к девочке. «Она признана виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — пишет ведомство.
Кроме того, суд назначил штраф опекунше в размере 110 тысяч рублей. Еще 100 тысяч она должна выплатить за компенсацию морального вреда.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокуратура помогла жертве мошенников вернуть деньги. В ходе расследования было установлено, что деньги были перечислены на счет 22-летнего жителя Амурской области, который предоставил свой банковский счет для операций мошенников. Это стало основанием для взыскания с него основной суммы ущерба и процентов.
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