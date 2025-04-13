13 апреля 2025

Прокуратура: в Курганской области опекунша избивала ребенка несколько месяцев

В Курганской области женщину лишили опеки и оштрафовали на 110 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Опекуншу признали виновной
Опекуншу признали виновной Фото:

Каргапольский районный суд (Курганская область) вынес приговор 61-летней опекунше, которая избивала 14-летнюю девочку несколько месяцев. Женщину признали виновной. Опека над ребенком была прекращена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В процессе разбирательства было установлено, что с октября 2023 года по январь 2024 года подсудимая, действуя как опекун, регулярно применяла физическое насилие к девочке. «Она признана виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — пишет ведомство.

Кроме того, суд назначил штраф опекунше в размере 110 тысяч рублей. Еще 100 тысяч она должна выплатить за компенсацию морального вреда.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокуратура помогла жертве мошенников вернуть деньги. В ходе расследования было установлено, что деньги были перечислены на счет 22-летнего жителя Амурской области, который предоставил свой банковский счет для операций мошенников. Это стало основанием для взыскания с него основной суммы ущерба и процентов.

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Каргапольский районный суд (Курганская область) вынес приговор 61-летней опекунше, которая избивала 14-летнюю девочку несколько месяцев. Женщину признали виновной. Опека над ребенком была прекращена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. В процессе разбирательства было установлено, что с октября 2023 года по январь 2024 года подсудимая, действуя как опекун, регулярно применяла физическое насилие к девочке. «Она признана виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — пишет ведомство. Кроме того, суд назначил штраф опекунше в размере 110 тысяч рублей. Еще 100 тысяч она должна выплатить за компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокуратура помогла жертве мошенников вернуть деньги. В ходе расследования было установлено, что деньги были перечислены на счет 22-летнего жителя Амурской области, который предоставил свой банковский счет для операций мошенников. Это стало основанием для взыскания с него основной суммы ущерба и процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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